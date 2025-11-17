Dehesa Monteros celebra su 20º aniversario con su libro 'El sueño de la Serranía de Ronda'

La productora malagueña de ibéricos de alto nivel Dehesa Monteros, ubicada en la Serranía de Ronda, conmemora sus 20 años de historia con la publicación de su primer libro: ''El sueño de la Serranía de Ronda''.

La obra recorre la trayectoria de esta empresa familiar, destacando su compromiso con el territorio, la gente de la comarca y la excelencia gastronómica malagueña.

El libro, editado por Narita Estudio, combina la narrativa del escritor Federico Maciñeira con las fotografías de José Salto Robles y cuenta con el prólogo de Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía de España, y el epílogo del académico Antonio Argandoña.

A través de sus páginas, la obra refleja los valores que han guiado a la familia Simón Gámez desde los inicios: pasión, respeto por el territorio, humanismo y búsqueda constante de la excelencia.

La fundadora, Chelo Gámez, nacida en 1945 y catedrática de la UMA, pionera en su sector, ha transmitido su filosofía vital a sus hijos, José Simón (CEO y director Comercial) y Chelo Simón (directora de Marketing y Operaciones), quienes continúan con el legado familiar, manteniendo la vinculación con la Serranía de Ronda y su gente.

Dehesa Monteros ha logrado posicionar los ibéricos malagueños en los escenarios más exigentes, incluyendo restaurantes con estrellas Michelin como Bardal y espacios gourmet como el Club del Gourmet de El Corte Inglés. Sus productos se distribuyen en más de diez países, proyectando internacionalmente la identidad gastronómica de Málaga.

La finca

La finca de Pujerras, con sus 1.792 hectáreas de dehesa, su clima particular y la cría de 1.000 cerdos ibéricos, ha permitido desarrollar ibéricos de alto nivel con un sabor singular y una calidad reconocida. La obra describe no solo la trayectoria de la empresa, sino también la filosofía de trabajo y vida de sus fundadores, transmitiendo un mensaje de arraigo, excelencia y sostenibilidad.

Este libro narra la historia de la empresa y su trayectoria. / La Opinión

“Con la edición de este libro asumimos el pasado como un legado e miramos al futuro con ilusión, agradecidos por los valores que son ya el ADN de nuestra empresa”, afirma José Simón Gámez.

“El sueño de la Serranía de Ronda” es más que un libro corporativo: es un homenaje al talento local, al territorio y a la tradición, y está concebido como una obra visual y narrativa que refleja la idiosincrasia de la Serranía de Ronda y la pasión de quienes trabajan en Dehesa Monteros. La publicación está disponible en la web de la empresa.