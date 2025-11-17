Detenido un educador por tres agresiones sexuales en un centro de protección de menores de Málaga

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años cometidos cuando trabajaba educador en un centro de protección de menores de Málaga. La denuncia de una de las víctimas, un joven que ahora tiene 21 años, ha sido clave en la investigación, ya que relató a la Policía Nacional los abusos sufridos cuando era menor. Posteriormente, se han sumado otras dos denuncias, coincidiendo todas en que el agresor, que hoy tiene 38 años, "siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar".

La investigación del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga tomó como punto de partida el testimonio de un adulto que les relató cómo, cuándo y quién había abusado de él en su niñez. Ante la gravedad de los hechos, los agentes se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos. Estas pesquisas permitieron saber que un grupo de menores denunció en 2015 hechos similares a la dirección, pero "el expediente no prosperó al no ser concluyente", ha informado hoy la Comisaría Provincial. Sin embargo, los agentes lograron contactar con los menores, ahora adultos, que en su momento denunciaron los abusos. Algunos no quisieron denunciar formalmente los hechos por no recordar lo acontecido años atrás, pero a la denuncia que dio inicio a la investigación se sumaron otras dos.

Gran vulnerabilidad

La Policía Nacional ha destacado que todas las víctimas coinciden un perfil de "gran vulnerabilidad". Uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50% y los otros dos no tenían familiares, por lo que permanecían en el centro incluso los fines de semana. La investigación apunta a que el agresor aprovechaba estas circunstancias para abusar de los menores, "pues era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, todo ello dependiendo del turno que le correspondiera". De este modo, los investigadores concluyen que se beneficiaba de "su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual", bien en las habitaciones de los chicos o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos.