La Diputación aprueba inicialmente su presupuesto que por primera vez supera los 500 millones

El pleno extraordinario de la Diputación de Málaga ha aprobado este lunes de forma inicial los presupuestos de 2026, que en el conjunto del sector público provincial superan por primera vez los 500 millones de euros hasta llegar a los 516,21 millones de euros (+12,29%), mientras que para la propia institución se sitúa en 382,26 (+13,95%). El apoyo económico a los municipios menos poblados ha centrado gran parte de las intervenciones del Partido Popular, al tiempo que la oposición ha criticado las cuentas por, en su opinión, no ajustarse a la realidad.

"Marcan un hito"

La diputada de Hacienda, María del Carmen Martínez (PP), ha destacado que se trata de unas cuentas que "marcan un hito" por su cuantía y "que han sido elaboradas con responsabilidad, priorizando el interés general, la protección de nuestros ayuntamientos, familias y empresas, fomentando el empleo y la inversión para seguir mejorando nuestra provincia", aspecto este último que se cifra en 96 millones (+26%).

Ha hecho hincapié en la dificultad de elaborar unas cuentas en un "contexto de incertidumbre" que ha achacado a "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado". "El presupuesto de 2026 reafirma a la Diputación como institución que lidera en la provincia: moderna, solvente y comprometida con su territorio, planificando con responsabilidad, que gestiona con rigor y que impulsa con decisión, proyectando una provincia más fuerte, más cohesionada y preparada para afrontar los retos", ha defendido Martínez tras detallar las cuentas.

Los partidos de la oposición --Con Málaga, Vox y PSOE-- han votado en contra de la propuesta del grupo popular y, al comienzo de sus intervenciones, han criticado especialmente el poco tiempo que han tenido para analizar las cuentas antes de su debate y el que no hayan sido invitados a participar de una forma u otra en su elaboración.

"Cuentas ficticias"

Juan Márquez, diputado de Con Málaga, ha presentado una enmienda a la totalidad y ha criticado que en las cuentas se tendrán que incluir las liquidaciones de la PIE y remanentes. Y ha hecho especial hincapié en señalar la falta de ejecución del actual presupuesto: "En el cierre del tercer trimestre, la ejecución total apenas alcanzaba el 50%". El diputado de izquierdas ha calificado las cuentas de "ficticias", y ha sostenido que estas decrecen teniendo en cuenta el avance de la liquidación. Y ha restado méritos al PP "en un momento extraordinario en lo expansivo de lo económico", que ha achacado al aumento continuado de los ingresos vía PIE y a medidas adoptadas por el Gobierno central en torno al SMI o la reforma laboral, entre otras.

Pleno de la Diputación de Málaga / L.O.

"Un miserable 33,49% de ejecución" en 2024

Por su parte, Vox ha dicho que los presupuestos están "muy lejos de responder a las necesidades reales" de los malagueños: "Siguen manteniendo una gestión ineficaz, cargada de ideología y alejada de las prioridades que verdaderamente importan a las familias, agricultores y ganaderos". El portavoz de dicha formación, Antonio Luna, ha acusado de "incapacidad" al Gobierno provincial para ejecutar las cuentas de 2024, "cuando se dejaron sin ejecutar un total 117,4 millones de euros". "En el Capítulo de Inversiones Reales, de los 25,35 millones de euros presupuestados en 2024, solo se ejecutaron 8,49 millones", lo que Luna ha calificado como un "miserable 33,49% de ejecución".

"Respecto a las cuentas del presente año, del presupuesto total de 439,2 millones de euros, a mitad de ejercicio solo se habían reconocido obligaciones por 162,8 millones, un 37% del total", ha criticado también Vox que además ha señalado un recorte "de más de un 21% a las familias en riesgo de exclusión social mientras se incrementa un 49%" a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que también ha criticado los programas de igualdad, que ha calificado de "feminismo ideológico".

"Vender humo y mentira"

El PSOE ha rechazado el presupuesto de la Diputación para 2026 al considerar que "no responde a las prioridades y necesidades de la ciudadanía de la provincia". El diputado Miguel Espinosa ha dicho que de la previsión en las cuentas de un aumento de los ingresos en más de 46,8 millones, 39 millones proceden de transferencias corrientes y de capital del Ejecutivo central, lo cual ha achacado "al compromiso del Gobierno de España" con la financiación de las entidades locales. "Esta senda de crecimiento presupuestario tan importante en la Diputación no tiene ninguna relación con la gestión de este equipo de Gobierno. Tiene su origen en el crecimiento tan importante de la economía a nivel nacional", ha dicho el diputado socialista sosteniendo la tesis expresada antes por Con Málaga.

Espinosa ha acusado al Gobierno de la Diputación de "vender humo y mentira con unos presupuestos de la discrecionalidad", y de usar los fondos de la Oficina de Alcaldes "actuando de forma arbitraria y favoreciendo a los ayuntamientos de su color político"; punto en el que ha dicho que de este órgano salieron 23 subvenciones directas a ayuntamientos, 16 gobernados por los 'populares'.

El PSOE ha acusado a las cuentas de recortar créditos en centros asistenciales y residenciales, en ayudas a familias y en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA); y ha dicho que el PP "vuelve a la senda del endeudamiento", vuelve a presentar "proyectos que no se ejecutan" o aumenta la partida para patrocinios "millonarios", o publicidad y propaganda. Los socialistas han criticado que se destine "cero euros a vivienda" y se perjudique a los municipios más pequeños.

En su segunda intervención, la diputada de Hacienda ha dicho que aún no ha concluido el ejercicio de 2025 e incluso ha subrayado que el Ministerio de Hacienda prevé que la institución provincial concluya el año con el 80% de ejecución. También ha sido especialmente crítica con las subidas de los impuestos que ha realizado el Gobierno central. Además, ha replicado las críticas sobre la financiación de los pequeños municipios comparándolas con las ejercidas por el PSOE durante los años que gobernó, y en torno a la participación de la oposición en la elaboración de las cuentas ha puesto sobre la mesa que el 11 de julio se presentó expediente y hasta el 17 de noviembre "ninguno de ustedes ha preguntado en qué situación estaba el presupuesto".

Salado defiende las cuentas

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha cerrado el debate destacando que el presupuesto supera por primera vez los 500 millones gracias "el crecimiento económico de nuestra provincia y la buena gestión de este equipo de gobierno" y ha ironizado por el hecho de que el PSOE achaque el crecimiento económico "a un regalo del señor Pedro Sánchez". "La PIE se generan mayoritariamente de los impuestos, los impuestos a los cuales el Gobierno de Sánchez nos tiene fritos". Y ha lamentado que el Gobierno central no hace programas específicos para la provincia, "como si hace esta Diputación con la Concertación pactada". Y respecto a las críticas sobre la vivienda, ha destacado como el Ayuntamiento de Málaga o el de Rincón de la Victoria ponen suelo a disposición de privados para construir casas con precios obligatoriamente asequibles.