El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses

Las intensas precipitaciones de este fin de semana en numerosos puntos del interior de la comarca de la Axarquía o del Valle del Genal y Sierra Bermeja han permitido que, de manera conjunta, los siete embalses de la provincia hayan aumentado de manera significativa su caudal tras siete meses de descensos continuados. La semana la inician con 276,4 hectómetros cúbicos que suponen de media el 45,8% de su capacidad máxima.

Son casi 3,6 hectómetros cúbicos más de los que atesoraban la pasada semana, antes de que pisase suelo peninsular la borrasca Claudia. Las variaciones más significativas se concentran en la presa de La Concepción, que de momento ha ganado alrededor de 1,6 hectómetros cúbicos, y La Viñuela, que alberga 1,3 hectómetros más. El primero de estos pantanos pasa a estar al 62,3%, con 35,85 hectómetros, mientras que en el mayor de la provincia, el nivel es ahora del 42,5%, con casi 70 hectómetros.

Máximos provinciales

La Viñuela sólo tiene por delante en volumen almacenado al embalse de Guadalteba, que retiene 78 hectómetros cúbicos y que respecto a la pasada semana ha ganado apenas 0,4 hectómetros. En este momento, no obstante, gracias a las lluvias que a principios de primavera marcaron un punto de inflexión en cuanto a la sequía, todas las presas malagueñas están como mínimo a un tercio de su capacidad.

Las medidas restrictivas en cuanto a uso de aguas regeneradas en el campo o la limpieza viaria han permitido, además, superar el verano con mínimos históricos en cuanto a consumo procedente de los pantanos, como subrayan a este periódico fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Bajada en mes y medio

Aún con la subida de este fin de semana en los niveles totales, la red provincial de embalses alberga casi 20 hectómetros cúbicos menos que al cierre de septiembre, con la finalización del anterior año hidrológico. Por entonces se mantenían 294 hectómetros, frente a los más de 350 de principios del pasado mes de abril, o los apenas 100 que había a finales de septiembre de 2024, con todas las luces rojas encendidas por culpa de la sequía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) catalogaba hace unos días el arranque del mes hidrológico de "muy seco". La provincia superó octubre con una media de menos de 30 litros por metro cuadrado en cuanto a precipitaciones y, en la capital, los termómetros más altos desde que en 1942 se pusieron en marcha los registros modernos para evaluar las variaciones de manera oficial.