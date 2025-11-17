Planes de Navidad: La Estepeña convierte la procesión del Cristo de Mena en una filigrana de chocolate

Las procesiones del Cristo de la Buena Muerte, de la cofradía de Mena de Málaga, y el Cristo de la Expiración, de Sevilla, se pueden ver juntas en el mismo espacio, pero con un giro muy original: todo lo que se ve en esa estación de penitencia está hecho de chocolate. La sorprendente iniciativa es obra de La Estepeña, una de las principales fábricas de mantecados de Estepa, que desde hace casi 20 años organiza la exposición 'La ciudad de chocolate'.

Trabajo de un año

El gerente de La Estepeña, Marcos Galván, explica que "el reto fue representar la Semana Santa en general, las principales que hay en Andalucía. Esa fue la iniciativa que hemos tenido. Hemos querido enfrentar la occidental y la oriental. Al final, tienes que elegir una hermandad o una cofradía representativa de esa Semana Santa. De Sevilla elegimos la Macarena y de Málaga elegimos el Cristo de Mena. La iniciativa está teniendo un éxito tremendo. También está representada la catedral de Málaga y la de Sevilla, y, en general, ha quedado algo muy chulo".

Galván dice que para representar estas dos imágenes de la Semana Santa "hay un equipo de personas que se dedican a esto. La idea surge de la Navidad del año pasado, porque se tarda un año entero en preparar todo. Primero se preparan los moldes en corcho, luego se hacen los moldes en plástico y, finalmente, hay que llenarlos con chocolate para ir construyendo la obra. Todo el proceso lleva un año. Hay un equipo de tres personas de la empresa que se dedican exclusivamente a esto, y una de ellas, que además es artista con conocimientos de escultura y pintura, es quien dirige el proyecto", explica.

El gerente de la empresa sevillana apunta que se utilizan varios tipos de chocolate: "Se utilizan los tres tipos de chocolate, y en esta exposición el que más destaca es el chocolate blanco. También hay chocolate negro y con leche, para generar contraste, pero la mayor proporción es de chocolate blanco. En total se consumen unos 2.500 kilos de chocolate, y, dado el precio tan elevado del chocolate, construir toda la exposición requiere una inversión considerable", resume.

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Málaga corvertido en chocolate, en La Estepeña / Manuel Díaz

Horario de visitas

Galván anuncia que las visitas están en marcha desde hace unos días y "hemos notado que la gente incluso se emociona al ver estas procesiones, ya sea en la Calle Mayo o en la Plaza del Triunfo, en el caso de Sevilla. Se puede visitar de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 14:00 de la tarde y de 16:00 a 20:00 de la tarde, en un edificio anexo destinado a visitas y turismo industrial. La verdad es que los visitantes quedan admirados de lo que el artista ha logrado. Para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción poder transmitir eso, y hay muchas personas que incluso llegan a emocionarse", anota.

Para el año que viene se volverá a realizar otro monumento de chocolate: "Estamos trabajando en ello y ya hay algunas ideas, pero debo pedir que no las comparta, porque no nos permiten hacerlo hasta que estén más definidas. Sí se han comentado internamente algunas propuestas para años futuros, pero todavía es muy pronto para comunicarlas, por lo que se mantienen en secreto", concluye.