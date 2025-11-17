De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana

La borrasca Claudia da sus últimos coletazos dejando fuertes episodios de lluvias en Andalucía. Precipitaciones que se despiden para dar la bienvenida al frío polar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que este cambio brusco del tiempo en los próximos días se debe a la entrada de una masa de aire frío ártico.

Las temperaturas bajarán de forma progresiva, con heladas a partir del martes que se "extenderán e intensificarán" con el paso de la semana. Según el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, habrá entre 5 y 10 grados menos de lo habitual para la época del año.

De hecho, la Aemet ya ha activado los avisos amarillos por nevadas en Asturias y Castilla y León; donde se prevé una acumulación de nieve en 24 horas de 10 cm.

Previsión del tiempo en Málaga

Durante los próximos días, las temperaturas en Málaga capital rondarán entre los 16 y 18 °C, con máximas que podrán alcanzar los 20 °C y mínimas de 11 a 8 °C. Sin embargo, el fin de semana se espera un descenso de las máximas, que apenas superarán los 15 °C.

En la comarca del Guadalhorce, las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 18-20 °C de máxima, manteniéndose relativamente suaves en comparación con otras zonas.

No obstante, la llegada de esta ola de frío polar será más notable en el interior y la Serranía de Ronda, donde las mínimas podrían bajar hasta 1 °C y las máximas apenas superar los 10-11 °C. En Antequera, se esperan mínimas de 7 °C y máximas entre 13 y 16 °C, reflejando también un descenso significativo respecto a días anteriores.

Se recomienda precaución en las zonas de interior y montaña por las bajas temperaturas, sobre todo durante la madrugada y primeras horas de la mañana.