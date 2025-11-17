La ciudad de Málaga contará con un servicio público de bicicletas eléctricas a partir de 2026, cuando se pondrá en marcha de forma progresiva hasta incorporar en tres años un millar de bicicletas y un centenar de estaciones de anclajes.

La comisión de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento dio luz verde este lunes, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, además del PSOE y Con Málaga y la abstención de Vox, a la memoria técnica que fundamenta la creación de este servicio público, como paso previo para implantarlo en la ciudad.

Los técnicos han concluido que existe demanda social que, «unida a la implantación de la zona de bajas emisiones, refuerza la necesidad de intervención pública».

El servicio lo prestará directamente el Ayuntamiento de Málaga, que prevé incorporar 300 bicicletas eléctricas y 30 estaciones en el primer año; otras 520 bicicletas y 52 estaciones en el segundo y 180 bicicletas y 18 estaciones entre 2028 y 2029.

La memoria prevé hasta las 2.000 bicicletas y 200 puntos de anclaje, que se incorporarán al servicio, si son necesarias a partir de 2029.

Por otro lado, para la determinación de las tarifas se ha tomado como referencia el marco tarifario existente en otros municipios con servicios de características similares, aplicando criterios de proporcionalidad, equilibrio económico y fomento del uso habitual del sistema. En este sentido, se han establecido dos modalidades de abono: un abono mensual de diez euros y un abono anual de 40 euros al año.

En cuanto a las tarifas por uso del servicio, la memoria propone una estructura con los primeros 30 minutos: 0,35 euros para la modalidad mensual y 0,30 euros para la modalidad anual; del minuto 31 al 60: 0,70 euros para el abono mensual y 0,60 euros para el abono anual; y a partir de 60 minutos: cinco euros por cada hora de uso, aplicable a ambas modalidades de abono.

Respecto a las ubicaciones de las estaciones, se han considerado, atendiendo a criterios de densidad de población y de infraestructuras ciclistas existentes, los distritos Centro, Este, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz y Teatinos.

Tras la aprobación del documento por parte del pleno, se someterá al trámite de exposición pública.