Una escuela de barismo de Málaga se cuela en el ránking de las mejores cafeterías de España

Una escuela de barismo de Málaga ha sido escogida en el ránking de las mejores cafeterías de toda España. Así lo ha dado a conocer la revista internacional Condé Nast Traveler, que ha celebrado en Barcelona la cuarta edificio de los 'My Coffee Awards', que reconocen los proyectos y profesionales más destacados en el ámbito del café.

Y en su categoría 'Excellence in Coffee Education', que busca reconocer a los proyectos que impulsan el futuro del café a través de la formación, el conocimiento y la curiosidad, ha elegido los tres ganadores, entre los que se encuentra una escuela de barismo de Málaga.

De ese modo, la prestigiosa revista ha destacado la labor de Hola Coffee Academy de Madrid, The Coffee Academy (Nomad Coffee) y, en la provincia malagueña, la Escuela de Barismo de Málaga.

Un premio a la labor de la Escuela de Barismo de Málaga

"Este premio refleja el esfuerzo y la pasión de muchos años puesto en este maravilloso mundo del Specialty coffee", han señalado desde la Escuela de Barismo de Málaga, la primera creada en la provincia malagueña que lleva formando baristas y amantes del café desde 2013.

Al frente de esta escuela se encuentra Laura Cabrera, una formadora ítalo-argentina establecida en la ciudad de Málaga desde 2012 con más de 20 años de experiencia como docente en el área del café y el barismo.

Clases de barista y café en esta escuela de Málaga

En esta escuela reconocida por la revista Condé Nast Traveler, los estudiantes cuentan con diversas formaciones alrededor del café, como su curso de 'Introducción al café', "perfecto para cualquiera que sea nuevo en el sector de café o que esté interesado en conocer esta bebida más a fondo" o el curso de 'Brewing', sobre el mundo del café filtrado, sus métodos y la forma de modular sus sabores.

A esto se suma la formación de 'Sensory', que permite aprender las bases de la evaluación sensorial del café de manera práctica e interactiva. Y, por último, esta escuela destaca por sus clases de barista, que cuenta con tres niveles diferenciados, 'Foundation', 'Intermedio' y 'Profesional', para aprender los conocimientos necesarios sobre el café, la leche y el latte-art.