Mari Ángeles Pulido: "Nunca he olvidado que los funcionarios somos servidores públicos y convertí mi trabajo en un lugar agradable"

Tras cuatro décadas realizando labores para la Agencia Tributaria en Málaga, Mari Ángeles Pulido recoge en su libro 'Solo con cita previa' alguna de las anécdotas más sorprendentes, emotivas y humanas, que ha vivido detrás de la 'ventanilla'. El libro de esta malagueña revela el lado menos conocido de la institución española.

Pulido habla sobre cómo decide publicar el libro sobre las anécdotas en la Agencia Tributaria: "Es muy curioso, porque ese libro no fue algo premeditado. Yo llevaba escribiendo esas anécdotas desde que comencé a trabajar. Empecé muy joven, con 21 años. Me llamaban mucho la atención algunas palabras que oía en el mostrador y empecé anotando términos o expresiones que no entendía. Poco a poco descubrí que eran palabras propias de su pueblo, expresiones coloquiales e incluso términos inventados. Ese mundo me fascinó. Se me ocurrió escribir algunas de esas anécdotas, las imprimí en una copistería y las repartí con mis amigos. Les encantó y querían que les firmara el manuscrito y me insistieron en que debía publicarlo. Dos días después asistí a la presentación del libro de una amiga. Le di una copia y su editor, al verlo, se interesó y me pidió otro ejemplar. Inmediatamente quiso publicarlo".

La malagueña no sigue un criterio concreto para elegir las anécdotas fue anotando durante los años y "cuando decidí regalárselas a los compañeros, tiré de memoria y de las notas que conservaba. Muchas se perdieron en un disco duro que se estropeó, así que tuve que reconstruirlas recordando. Algunas compartían un hilo común, lo que me permitió agruparlas por capítulos. También elegí las que eran cortas, porque algunas eran demasiado largas y resultarían pesadas en un libro. Quería un libro ligero; de hecho, solo tiene 112 páginas", anota.

Pulido dice que "hay muchísimas anécdotas que me han marcado. Una muy graciosa es la de una pareja separada que no se hablaba entre ellos y que, en el mostrador, solo se comunicaba a través de mí, como si fuera un anuncio antiguo. También hay anécdotas entrañables, un señor que me regaló un trébol de cuatro hojas plastificado, procedente de una maceta que cuidaba en memoria de su madre fallecida. Antes de dármelo, levantó la mirada hacia el cielo, como si hablara con ella, y me dijo: “Dice mi madre que sí, que se lo merece usted”. Fue un momento muy simbólico y muy emotivo. Otra de las anécdotas que me ha marcado, se trata de un señor que no llevaba la autorización para efectuar un trámite a nombre de su mujer. Al pedirle la autorización, el señor me indicó que su señora había fallecido hacía tres días, pero que ella estaba presente. A continuación, sacó un envase de una mochila y me enseñó las cenizas", apunta.

Malas experiencias con Hacienda

La ex trabajadora de la Agencia Tributaria explica que "por desgracia hay personas que han tenido una mala experiencia con nosotros. Recuerdo a una señora que me confesó que la primera vez que vino la atendieron muy mal, y desde entonces venía con prejuicios. Ese día, sin embargo, se fue contenta y, con el tiempo, comprobó que siempre la atendían bien. Me dijo que tenía una imagen equivocada, que en Hacienda había mucha humanidad y ganas de ayudar. Es normal que una carta de Hacienda asuste o que alguien tenga mala suerte con un funcionario concreto, pero eso es una minoría. La inmensa mayoría está para ayudar, orientar y calmar", resume.

Pulido reflexiona que "para mí fue sencillo mantener la calma y la empatía ante situaciones tan surrealistas. Lo conseguí a través de la empatía: poniéndome en su lugar, escuchando, dialogando. Cuando alguien llega enfadado y ve que quien le atiende lo escucha de verdad, se va calmando. Me encantaba irme a casa con la sensación de haber ayudado a mucha gente y levantarme sabiendo que mi labor era de servicio público. Nunca he olvidado que los funcionarios somos servidores públicos. Por eso convertí siempre mi trabajo en un lugar agradable", concluye.