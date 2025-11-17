Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital

Un castillo medieval abandonado con un enorme torreón de más de doce metros de altura. Es lo que creen contemplar a simple vista quienes se trasladan al municipio malagueño de Alhaurín El Grande para visitar uno de sus mayores emblemas, el Castillo de la Mota. Pero cuando lo aprecian con mayor atención y descubren su historia, se topa con la realidad: no se trata de una fortaleza con siglos de historia, sino que es un proyecto realizado en los años 90.

Su aspecto exterior y su disposición interna, a día de hoy abandonada pero con claras referencias a los materiales tradicionales de la zona, con piedras y tejas que simulan una fortaleza antigua, hacen creer a cualquier visitante que está ante una joya arquitectónica con un amplio pasado.

Sin embargo, lejos de ser un castillo real por el que hayan pasado civilizaciones y toda una vida de historia y leyendas, se trata de una construcción llevada a cabo hace apenas 30 años.

El Castillo de la Mota, una fortaleza 'medieval' abandonada en Alhaurín El Grande / Oria Arquitector

Una urbanización con cinco castillos en Málaga

Un enorme trampantojo localizado a 20 minutos de la capital malagueña, junto a la carretera que une el municipio y Mijas, que en realidad formaba parte de un proyecto residencial con campo de golf que finalmente no se desarrolló por problemas de financiación.

De ese modo, sus promotores proyectaron en la parte superior de una de las lomas del terreno este singular castillo que iría acompañado de otros cuatro que darían forma a esta urbanización.

En primer lugar, se construyó esta primera 'fortaleza' que tenía la función de actuar como oficina de ventas de la urbanización y, cuando ya se hubiera completado el proyecto, pasaría a ser una de las instalaciones comunes del complejo.

El Castillo de la Mota, una fortaleza 'medieval' abandonada en Alhaurín El Grande / Oria Arquitector

Un castillo 'medieval' en Málaga con su propio campo de golf

En este edificio, se ubicó una Virgen en mitad de la fachada, pero la robaron, mientras que en su interior, en lugar de la piedra que se presenta en su estructura externa, se podía ver una construcción de hormigón armado e, incluso, el hueco para un futuro ascensor. Además, estos cinco edificios irían acompañados de un campo de golf que completaría la urbanización.

Y para dar mayor calidad al lugar, la promotora estudiaba que todos los castillos realizaran espectáculo de luces desde su parte superior y que en ellos se retransmitieran los campeonatos de golf que se jugaran en el lugar.

Esta fortaleza de Málaga, paralizada por problemas de financiación

Pero, a causa de diversos problemas de financiación, esta obra se paralizó y únicamente quedó erigido este primer edificio que en la actualidad se puede contemplar desde su exterior, pero que se encuentra en desuso y en visible estado de abandono, por lo que se recomienda no adentrarse en su interior ante posibles derrumbes.

Así sería la urbanización la Mota, en Alhaurín El Grande, si hubiera finalizado / Oria Arquitector

Sin embargo, el aspecto que presenta, propio de un castillo medieval, y las hermosas vistas que se pueden contemplar desde el cerro en el que está localizado, con la mejor panorámica del Valle del Guadalhorce, hacen de este lugar uno de los más emblemáticos y visitados de Alhaurín el Grande. Un recuerdo de lo que pudo ser, pero se quedó en el camino.