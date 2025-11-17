La renta media por trabajo en Málaga sigue en la parte baja del ranking español

La provincia de Málaga vive una etapa de auge económico que está dejando cifras récord de empleo en su mercado laboral (supera este 2025 los 750.000 afiliados a la Seguridad Social), pero los ingresos medios anuales declarados por rentas del trabajo siguen en una posición muy discreta en el ranking de provincias españolas. Así se refleja un año más en la nueva estadística ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias’, publicada estos días por el Ministerio de Hacienda y correspondiente a la campaña de 2024.

Las cifras de la Agencia Tributaria reflejan que las más de 739.000 personas que presentaron ingresos laborales en Málaga arrojan un salario medio anual de 21.479 euros, cifra entre las más bajas del panorama nacional. En concreto, figura en la posición 32 de 48 (el ranking incluye todas las provincias a excepción de Navarra y de las tres vascas, con otro régimen fiscal). Y aunque Málaga ha venido escalando algunos puestos en los últimos ejercicios, su lugar vuelve a ser muy discreto en este campo.

Así, Málaga sólo tiene una renta superior a Jaén (17.792), Huelva (18.012), Almería (18.733), Badajoz (18.927), Córdoba (19.488), Cáceres (19.769), Cuenca (20.472), Granada (20.584), Cádiz (20.811), Zamora (20.975), Alicante (20.984), Ávila (21.267), Tenerife (21.321), Murcia (21.483), Ciudad Real (21.511) y Albacete (21.576).

Las cifras de 2024 dejan en Málaga, eso sí, un aumento tanto en número de asalariados (27.000 más que el año anterior, con un incremento del 3,6%) como de la renta anual media (estaba en 20.648 euros, por lo que sube un 4%). Son ya cuatro años de incrementos tras el retroceso que sufrió la renta media en 2020, un ejercicio marcado por el estallido de la pandemia y su tremendo impacto sobre el empleo (sobre todo en segmentos clave para Málaga como el turismo).

Por otro lado, las rentas de trabajo en Málaga se sitúan 3.213 euros por debajo de la media española (que es de 24.692 euros anuales) una diferencia apenas un 4% inferior a la de años anteriores, por lo que la mala noticia es que no se recortan distancias de forma clara.

Esta posición tan retrasada de Málaga en el ranking nacional se suele relacionar con el mayor peso del sector servicios y la carencia de más presencia del segmento industrial, que suele tener salarios más elevados.

La brecha de ingresos por trabajo de Málaga con España se agrandó tras la crisis económica de 2008 y posteriormente ha vuelto a reducirse estos últimos ejercicios por el buen desempeño económico de Málaga. En cualquier caso, las diferencias permanecen: en 2007 la brecha era de un 13,5% y ahora está en el 13%, aunque es cierto que ha llegado a ser superior (en los años postcrisis estuvo entre el 15% y el 17%).

La estadística de la Agencia Tributaria siempre necesita de matizaciones. No se refiere a los sueldos que se cobran mes a mes sino que se extraen, por tramos, de la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo que realizan los empleadores, y cuenta exactamente por igual a las personas que trabajan los doce meses como a aquellos que sólo lo hacen en momentos determinados. Eso produce un sesgo a la baja del salario medio. Las cifras también están condicionadas por el hecho de que hay personas que pierden el trabajo a lo largo del año o trabajadores que se jubilan en un determinado mes y acceden a una pensión, lo que provoca que sus retribuciones salariales sean, a efectos estadísticos, más reducidas.

De cualquier forma la estadística ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias’ refleja ciertas tendencias del mercado, con bastantes empleos a tiempo parcial, bajos salarios o personas que sólo trabajan en temporada turística. La estadística, no obstante, debería empezar a reflejar ya el impacto de la reforma laboral de 2022, que ha aumentado de forma notable el número de indefinidos, aunque también con crecimiento de los fijos-discontinuos (que no trabajan todo el año).

De momento, la estadística de Hacienda refleja que 166.086 trabajadores malagueños (el 22,4% del total) percibían ingresos por debajo de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y otros 148.355 (otro 20%) estaban entre esta cifra y un SMI completo (que era entonces de 15.120 euros al año). Estos dos grupos suman así el 42,4% de los perceptores, una cifra casi similar a la del pasado año.

Por la parte alta de la escala salarial de trabajadores, como curiosidad, decir que hay 1.558 contribuyentes malagueños que presentas rentas del trabajo que multiplican entre siete y diez veces el nivel del SMI, con ingresos medios del orden de 134.000 euros. Y hay otro grupo más selecto aún, de 1.090 personas, que presentas rentas con promedios de 254.000 euros.

Ingresos por sectores

Los trabajadores del sector financiero y de las aseguradoras vuelven a liderar en Málaga las retribuciones salariales declaradas a la Agencia Tributaria, con una media de 40.055 euros para sus 11.383 empleados. Le siguen los 6.325 asalariados de la industria extractiva, energía y agua (32.040 euros de media), los 19.463 del sector de información y comunicaciones (36.754) y los 158.649 de los servicios sociales (29.328).

Por detrás figura la industria (30.013 trabajadores y 22.686 euros de media); construcción y actividades inmobiliarias (77.969 personas y 20.375 euros); comercio, reparaciones y transporte (157.251 empleados y 20.195 euros); servicios a las empresas (114.815 asalariados y 18.412 euros); y otros servicios personales y de ocio (146.738 declarantes y 14.618 euros).

Cierra la lista el segmento de agricultura, ganadería y pesca, donde sus 16.637 asalariados declaran de media 8.832 euros.