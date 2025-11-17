Sucesos
Roba a un turista una maleta con 47.000 euros en joyas durante un chek-in en un hotel de Málaga
El ladrón, que para la víctima pasó como un trabajador del establecimiento y para los empleados como un acompañante del primero, ha sido detenido en Madrid cuando preparaba otro golpe
La Policía Nacional ha identificado en Málaga al autor de numerosos hurtos en hoteles, entre ellos uno de la capital en el que se apoderó de la maleta de un turista con numerosos efectos tecnológicos y joyas valoradas en más de 47.000 euros. Según ha informado este lunes la Comisaría Provincial, el sospechoso actuaba de forma itinerante por varias provincias españolas, pero la colaboración entre comisarías ha culminado con su arresto en el distrito madrileño de Chamartín.
La investigación la inició el Grupo I de Investigación de la Comisaría Centro de Málaga tras la recepción de una denuncia de un turista al que le habían robado de una de las cinco maletas que portaba cuando realizaba el chek-in en un hotel del centro. Las imágenes del establecimiento revelaron que el autor se situó muy cerca de la víctima y le quitó la maleta cuando esta la dejó para que el personal del hotel la subiera a su habitación. "El sospechoso vestía una camisa blanca que a vista de la víctima pasaba por trabajador del establecimiento y, por el contario, para los empleados del hotel aparentaba ser un acompañante del turista", ha explicado la Policía Nacional.
Itinerante
Los canales de cooperación policial aportaron imágenes de hechos similares en otras provincias, con las que se pudo identificar plenamente al presunto autor, que fue reconocido "sin ningún género de dudas" por la víctima y los testigos. Al no localizar al sospechoso, se insertó una reclamación policial a nivel nacional que dio sus frutos al poco tiempo. Este hombre fue localizado en el distrito madrileño de Chamartín, concretamente en las proximidades de un hotel del que poseía identificaciones. Además de la reclamación policial insertada por los policías de Málaga, le constaban cinco reclamaciones judiciales, todas por hechos de similares características llevados a cabo en distintos puntos de España.
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca