Roba a un turista una maleta con 47.000 euros en joyas durante un chek-in en un hotel de Málaga

La Policía Nacional ha identificado en Málaga al autor de numerosos hurtos en hoteles, entre ellos uno de la capital en el que se apoderó de la maleta de un turista con numerosos efectos tecnológicos y joyas valoradas en más de 47.000 euros. Según ha informado este lunes la Comisaría Provincial, el sospechoso actuaba de forma itinerante por varias provincias españolas, pero la colaboración entre comisarías ha culminado con su arresto en el distrito madrileño de Chamartín.

La investigación la inició el Grupo I de Investigación de la Comisaría Centro de Málaga tras la recepción de una denuncia de un turista al que le habían robado de una de las cinco maletas que portaba cuando realizaba el chek-in en un hotel del centro. Las imágenes del establecimiento revelaron que el autor se situó muy cerca de la víctima y le quitó la maleta cuando esta la dejó para que el personal del hotel la subiera a su habitación. "El sospechoso vestía una camisa blanca que a vista de la víctima pasaba por trabajador del establecimiento y, por el contario, para los empleados del hotel aparentaba ser un acompañante del turista", ha explicado la Policía Nacional.

Itinerante

Los canales de cooperación policial aportaron imágenes de hechos similares en otras provincias, con las que se pudo identificar plenamente al presunto autor, que fue reconocido "sin ningún género de dudas" por la víctima y los testigos. Al no localizar al sospechoso, se insertó una reclamación policial a nivel nacional que dio sus frutos al poco tiempo. Este hombre fue localizado en el distrito madrileño de Chamartín, concretamente en las proximidades de un hotel del que poseía identificaciones. Además de la reclamación policial insertada por los policías de Málaga, le constaban cinco reclamaciones judiciales, todas por hechos de similares características llevados a cabo en distintos puntos de España.