Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Las tarifas del taxi suben en Málaga tras el visto bueno de Movilidad

La comisión municipal respalda la revisión tarifaria solicitada por Aumat con el apoyo del PP y Vox y la abstención de PSOE y Con Málaga

La comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la actualización de las tarifas del taxi para el próximo año.

La comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la actualización de las tarifas del taxi para el próximo año. / álex Zea

La Opinión

Málaga

La comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la subida de las tarifas del taxi para el próximo año. La "actualización" de precios, según informa el Consistorio en una nota, se realiza a petición de la asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), y ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (grupo municipal del PP) y del grupo Vox; y la abstención de los grupos municipales del PSOE y Con Málaga.

Así, tras la aprobación por parte de la comisión, se elevará a la aprobación del pleno de Málaga una "actualización de precios" que, en la tarifa 1 (servicios de lunes a viernes en días laborables de 6 a 22 horas), sitúa la carrera mínima en 4,65 euros, la bajada de bandera, en 1,88 euros, el kilómetro recorrido, en 1,05 euros, y la hora de espera, en 24,15 euros.

La tarifa 2 (servicios en días laborables desde las 22 a las 0 horas, excepto viernes y vísperas de festivos; servicios en sábados, domingos y días festivos de 6 a 22 horas; servicio durante el periodo oficial de la Feria de Málaga y Semana Santa de 6 a 20 horas; y servicios los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero de 00 a 22 horas), establece la carrera mínima en 5,61 euros, la bajada de bandera, en 2,27 euros, el kilómetro recorrido, en 1,25 euros, y la hora de espera, en 28,98 euros.

La tarifa 3 (en viernes y vísperas de festivos desde las 22 hasta las 24 horas; en sábados, domingos y días festivos de 0 hasta las 6 horas, y desde las 22 hasta las 24 horas; servicios prestados en los días 24 y 25 de diciembre y el 5 de enero de 22 a 0 horas) establece la carrera mínima en 6,40 euros, la bajada de bandera, en 2,59 euros, el kilómetro recorrido, en 1,43 euros, la hora de espera, en 30 euros.

Aeropuerto

La tarifa 4 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 1) establece la carrera mínima en 18,24 euros, la bajada de bandera, en 1,88 euros, el kilómetro recorrido, en 1,05 euros, y la hora de espera, en 24,15 euros. La tarifa 5 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 2) establece la carrera mínima en 22,48 euros, la bajada de bandera, en 2,27 euros, el kilómetro recorrido, en 1,25 euros, y la hora de espera, en 28,98 euros. La tarifa 9 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 3) establece la carrera mínima en 25,80 euros, la bajada de bandera, en 2,59 euros, el kilómetro recorrido, en 1,43 euros, y la hora de espera, en 31,05 euros.

Precios de los suplementos

Y en cuanto a la los precios de suplementos, queda así: por bulto o maleta, 0,58 euros; por servicios destino aeropuerto (no origen), 6,49 euros; por servicios nocturnos en horarios de 0 a 6 horas todos los días sobre las tarifas 2, 3, 5 y 9, 2,23 euros; por recogida en parada oficial del recinto ferial los días de la Feria de Málaga, 4,43 euros; y por servicio en vehículos adaptados a partir de la ocupación de la quinta plaza de pasajeros, 2,79 euros.

Por último, el servicio mínimo con origen o destino en la Estación Marítima de Levante en el Puerto de Málaga es de 9,45 euros; y el servicio mínimo con origen al Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), es de 10,35 euros.

Noticias relacionadas y más

Tras la aprobación por parte de la comisión y del pleno del Ayuntamiento de Málaga, el texto será remitido a la Junta de Andalucía, en concreto a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para su aprobación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
  2. La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
  3. Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
  4. Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
  5. El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
  6. Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
  7. La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
  8. La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga

Oferta de empleo de Limposam para cubrir 17 puestos de limpieza en Málaga

Oferta de empleo de Limposam para cubrir 17 puestos de limpieza en Málaga

Las tarifas del taxi suben en Málaga tras el visto bueno de Movilidad

Las tarifas del taxi suben en Málaga tras el visto bueno de Movilidad

Detenido un educador por tres agresiones sexuales en un centro de protección de menores de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

El nuevo hospital de día Oncohematológico de Málaga recibe a sus primeros pacientes: “Llegan todos alucinando”

El nuevo hospital de día Oncohematológico de Málaga recibe a sus primeros pacientes: “Llegan todos alucinando”

Villamandos niega que la Universidad de Málaga esté infrafinanciada

La Diputación aprueba inicialmente su presupuesto que por primera vez supera los 500 millones

Tracking Pixel Contents