Las tarifas del taxi suben en Málaga tras el visto bueno de Movilidad

La comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la subida de las tarifas del taxi para el próximo año. La "actualización" de precios, según informa el Consistorio en una nota, se realiza a petición de la asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), y ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (grupo municipal del PP) y del grupo Vox; y la abstención de los grupos municipales del PSOE y Con Málaga.

Así, tras la aprobación por parte de la comisión, se elevará a la aprobación del pleno de Málaga una "actualización de precios" que, en la tarifa 1 (servicios de lunes a viernes en días laborables de 6 a 22 horas), sitúa la carrera mínima en 4,65 euros, la bajada de bandera, en 1,88 euros, el kilómetro recorrido, en 1,05 euros, y la hora de espera, en 24,15 euros.

La tarifa 2 (servicios en días laborables desde las 22 a las 0 horas, excepto viernes y vísperas de festivos; servicios en sábados, domingos y días festivos de 6 a 22 horas; servicio durante el periodo oficial de la Feria de Málaga y Semana Santa de 6 a 20 horas; y servicios los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero de 00 a 22 horas), establece la carrera mínima en 5,61 euros, la bajada de bandera, en 2,27 euros, el kilómetro recorrido, en 1,25 euros, y la hora de espera, en 28,98 euros.

La tarifa 3 (en viernes y vísperas de festivos desde las 22 hasta las 24 horas; en sábados, domingos y días festivos de 0 hasta las 6 horas, y desde las 22 hasta las 24 horas; servicios prestados en los días 24 y 25 de diciembre y el 5 de enero de 22 a 0 horas) establece la carrera mínima en 6,40 euros, la bajada de bandera, en 2,59 euros, el kilómetro recorrido, en 1,43 euros, la hora de espera, en 30 euros.

Aeropuerto

La tarifa 4 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 1) establece la carrera mínima en 18,24 euros, la bajada de bandera, en 1,88 euros, el kilómetro recorrido, en 1,05 euros, y la hora de espera, en 24,15 euros. La tarifa 5 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 2) establece la carrera mínima en 22,48 euros, la bajada de bandera, en 2,27 euros, el kilómetro recorrido, en 1,25 euros, y la hora de espera, en 28,98 euros. La tarifa 9 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 3) establece la carrera mínima en 25,80 euros, la bajada de bandera, en 2,59 euros, el kilómetro recorrido, en 1,43 euros, y la hora de espera, en 31,05 euros.

Precios de los suplementos

Y en cuanto a la los precios de suplementos, queda así: por bulto o maleta, 0,58 euros; por servicios destino aeropuerto (no origen), 6,49 euros; por servicios nocturnos en horarios de 0 a 6 horas todos los días sobre las tarifas 2, 3, 5 y 9, 2,23 euros; por recogida en parada oficial del recinto ferial los días de la Feria de Málaga, 4,43 euros; y por servicio en vehículos adaptados a partir de la ocupación de la quinta plaza de pasajeros, 2,79 euros.

Por último, el servicio mínimo con origen o destino en la Estación Marítima de Levante en el Puerto de Málaga es de 9,45 euros; y el servicio mínimo con origen al Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), es de 10,35 euros.

Tras la aprobación por parte de la comisión y del pleno del Ayuntamiento de Málaga, el texto será remitido a la Junta de Andalucía, en concreto a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para su aprobación.