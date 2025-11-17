Torre del Puerto de Málaga: Los promotores ya tienen fecha pese a los trámites sin resolver

Los promotores de la futura Torre del Puerto ya barajan una fecha en la que podría estar construida, pese a los trámites que aún están sin resolver. En una comparecencia en la que las alusiones al rascacielos se dejaron para el final y se puso el foco sobre otros detalles como el nuevo paseo marítimo que incluye la actuación, el grupo catalán Hesperia y el fondo catarí Al Alfia destacaron la conexión entre el Puerto y la ciudad que aportará el polémico hotel de lujo de 144 metros de altura diseñado por David Chipperfield, que aún está pendiente de los recursos presentados contra su construcción en el Dique de Levante y de que dé luz verde al proyecto el Consejo de Ministros.

Aunque en esta ocasión no estuvo en tierras malagueñas el propio Chipperfield, al que representó el director de su oficina en Santiago de Compostela Rodrigo Antón, fue el CEO del Grupo Inversor Hesperia, Jordi Ferrer, el que empezó desgranando las claves de este macroproyecto urbanístico en la bahía malagueña, de modo que insistió en todo lo que aportará al desarrollo de la ciudad y pasó por alto el impacto paisajístico que tanto rechazo ha generado en influyentes colectivos locales. "Es un proyecto que no pretende ser protagonista, un proyecto sin estridencias que no viene a ocupar un espacio sino a devolverlo, es un proyecto estratégico para la ciudad que hace el puerto más accesible para los ciudadanos y aprovecha un espacio que hoy no está aprovechado; además, será aprovechado para usos más ciudadanos que los usos portuarios e industriales y le da a Málaga una herramienta para competir por el turismo de más poder adquisitivo", defendió Ferrer.

Rodrigo Antón, Jordi Ferrer y Jorge Mañas presentan los detalles del proyecto de la Torre del Puerto. / Álex Zea

Unos 200 millones

Después de mucha tinta derramada, bastante controversia generada y prácticamente una década de tramitación, el proyecto de la Torre del Puerto ha ofrecido ya tres versiones -de las que la última es la más alta de todas- y otros cambios que incluso afectan al volumen de inversión necesario. Después de que al principio de su andadura se barajaran unos 100 millones, esta cantidad se ha duplicado hasta los 200 millones, que incluirían tanto el complejo turístico como la urbanización del entorno. Eso sí, para esta último cometido -que sería asumida inicialmente por los promotores- no se descarta optar a la obtención de ayudas europeas esgrimiendo la apuesta por la sostenibilidad que guiaría la actuación.

Asimismo, según las previsiones de los promotores, se generarán hasta 1.000 empleos directos e indirectos, si se suman la fase de construcción y la posterior explotación hotelera y de servicios. Con un restaurante-panorámico de acceso público en sus plantas altas y establecimientos de ocio, gastronomía o del segmento 'wellness' en sus aledaños, se negocia con hasta tres "marcas de primer nivel internacional" para que se haga cargo de la gestión del futuro hotel, con una categoría de cinco estrellas gran lujo, y de todo el complejo. Además, será dotado de un centro de convenciones de unos 2.500 metros cuadrados, que "reforzará la capacidad de la ciudad para acoger eventos profesionales y de negocios de gran formato, consolidando así su posición como destino de referencia en el sur de Europa", según indicaron los promotores.

En total, el establecimiento contará con 382 habitaciones y la presencia de equipamientos deportivos, culturales y de ocio "permitirá que el 80% de la parcela sea de uso público y esté a disposición de los malagueños, ya que "se fomentará la actividad en los nuevos espacios exteriores diseñados para el encuentro y disfrute ciudadano".

Un paseo marítimo

La propuesta plantea "completar el frente marítimo hasta la plataforma del Morro, creando un nuevo paseo marítimo de 1.300 metros con miradores, carril bici y zonas de paseo". De este modo, "el diseño contempla 54.000 metros cuadrados de espacio ciudadano con zonas verdes, sombra y vegetación, generando un recorrido desde la Farola hasta el Morro que pacifica el tráfico y transforma una zona portuaria en ciudad". "Con 45.000 metros cuadrados de edificio, se generarán 54.000 metros cuadrados más para la ciudad y la idea es que los malagueños se sientan atraídos a ocupar ese nuevo bulevar", insistieron los promotores. Asimismo, detallaron que estos "54.000 metros de intervención pública" se dividen "entre los 29.000 del Paseo de Levante y los 25.000 de la nueva plaza del Puerto, con bares, restaurantes y tiendas".

Y respecto al rascacielos, los promotores explicaron que estará inspirado "en principios de la arquitectura tradicional andaluza, e incorpora patios, jardines, zonas en sombra y espacios abiertos que favorecen la ventilación natural y el confort climático". "La torre de 144 metros se alza sobre un basamento pétreo de dos alturas que acoge los usos públicos y será concebida como una pieza ligera y abstracta, aparece en el horizonte con una presencia contemporánea y elegante", según se recoge en un proyecto al que paradójicamente sus impulsores le atribuyen la voluntad de huir del protagonismo. Además de sus 144 metros de altura, el edificio tendrá una anchura de 19x59 metros.

Vista del bulevar este de la torre del Puerto / La Opinión

¿Para 2029?

Al inicio de la comparecencia, Jordi Ferrer recordó que "el expediente ya ha recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Málaga y ha sido remitido a Puertos del Estado", como paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que tendría que levantar el veto de uso hotelero sobre suelo portuario atendiendo a razones de interés general. Además, está pendiente la resolución judicial que se pronuncie sobre sendos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto, presentados por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y de miembros de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.

No obstante, Ferrer confió en que estas cuestiones se resuelvan "a medio plazo" y a lo largo de 2026 puedan iniciarse las obras, con un plazo de ejecución ligeramente superior a los tres años. Es más, el CEO de Hesperia introdujo la posibilidad de que en 2029 ya estuviese terminada la Torre Posible. ¿Estará lista para entonces? Esta es la pregunta que quedó en el aire tras la presentación del proyecto celebrada en la sede cercana al Puerto de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Sin ir más lejos,la respuesta dependerá de las novedades que arrojen tanto la vía judicial como la tramitación en Puertos del Estado, que le dará traslado al Consejo de Ministros. Mientras tanto, los promotores siguen firmes y, por ejemplo, consideran "desde el respeto" que no le ven a los recursos "mucha sustancia o fundamentos". Incluso, deslizan que algunas plataformas sociales y 'lobys' locales se siguen negando a recibirlos para que se les presente detalladamente el proyecto. "No estamos preocupados, pensamos que el proyecto cumple todas las fases administrativas y los requisitos marcados en el plan especial, aunque respetamos el debate ciudadano generado", sostuvo el CEO de Hesperia. Además, el arquitecto Rodrigo Antón insistió en que el interés general de esta actuación "se defiende porque devuelve esos 54.000 metros a la ciudad de Málaga".