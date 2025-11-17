La Trinidad tiene Arte: El movimiento cultural que transforma al barrio malagueño

La Trinidad tiene Arte es un proyecto cultural que ha nacido este año 2025. La fundadora es Mara Herrera, una estudiante de periodismo de la Universidad de Málaga y experta en emprendimiento, con una vida ligada al arte.

El proyecto busca dar visibilidad a artistas emergentes en los negocios del barrio malagueño. La directora del proyecto comenzó adaptando la primera planta de la cafetería Mr. You Coffee, para exponer la obra del artista, Yoma, lo que provocó el estallido del arte en la Trinidad. Actualmente, son doce los negocios del barrio malagueño los que ceden sus espacios para realizar las exposiciones de los artistas.

La asociación está centrada en la captación de subvenciones y las mejoras de su estructura para expandir sus programas y provocar un cambio social y económico en el distrito.

Además, en el caso de las empresas colaboradoras, que ceden el espacio, se les garantiza un puesto en la página web y protagonista de contenido en redes sociales.

El próximo acontecimiento para la asociación malagueña es a nivel internacional. Su nombre es 'Puente a Dublín', un programa de intercambio de obras y artistas entre Málaga y Dublín, previsto para el próximo año.

Fundadora

La directora del proyecto quiso recalcar que la Trinidad tiene arte es "una sinergia entre empresas y artistas. Este proyecto es abierto y se incluyen doce establecimientos. Tenemos a seis artistas de diferentes estilos y yo, estoy coordinando y programando la rotación de la obra por las exposiciones".

Herrera es estudiante del grado en Periodismo de la Universidad de Málaga: "Tengo 60 años. Entonces, he tenido experiencia en una agencia de eventos y en la zona administrativa. Por eso, le estoy sumando las asignaturas que estoy recibiendo, en cuanto a publicidad y relaciones públicas. Estoy haciendo una práctica personalizada para mí".

La malagueña tiene futuros proyectos en camino y, uno de ellos, en la internacionalización de los artistas: "Se me ocurrió la idea de que los artistas internacionalizen sus obras o tener espacio en el extranjero para exponer. Si un artista va a Dublín, es para tener más abierto el campo de este mundo. Va a ser un intercambio, aunque todavía no está definido. Estamos en fase de investigación de poder realizar el proyecto", analizó.

La financiación es un tema de vital importancia, para que el proyecto pueda perdurar en el tiempo. Sin embargo, buscar la financiación no es una tarea sencilla: "Actualmente, el proyecto lo financio íntegramente yo. Me encargo de cubrir los gastos de cartelería, imprenta y la adquisición de materiales necesarios para las instalaciones de las galerías de arte, como guías, herrajes y otros elementos. Sin embargo, el proyecto ha ido creciendo y adquiriendo una mayor dimensión. Por ello, entre las personas que participamos en las reuniones y la gestión del proyecto, hemos pensado en fundar una asociación cultural. De esta forma, podríamos acceder a una financiación más sólida y dejar de depender exclusivamente de mi aportación personal", agrega.

Artista

Adoro es un artista malagueño emergente, que se unió al proyecto del barrio malagueño y, comenzó en el mundo del arte durante su primera relación: "Mi pareja en ese momento estudiaba en la escuela de arte, y a raíz de empezar a pintar siguiendo sus consejos, fui enganchándome cada vez más. Con el tiempo logré dedicarme profesionalmente a esto".

El malagueño siente el impulso de empezar a pintar cuando "surge de un estado de ánimo. Si estoy contento o tranquilo, pueden surgir las ganas de pintar. Pero nunca es algo que venga de fuera", explica.

En el proyecto de 'La Trinidad tiene Arte' ha mostrado una diversidad de obras: "He expuesto piezas de mi colección Familia, El alquimista y Sinestesia, que son cuadros con un estilo cubista y surrealista. Además, Offinet ha adquirido una obra mía titulada "Susurros del cautivo", donde se refleja claramente mi manera de pintar, que incluye escribir sobre el lienzo".

Adoro dijo que tenía una sensación "que hacía tiempo que no sentía. Es un proyecto muy auténtico, sin tantos formalismos ni protocolos; somos personas bastante normales, y por eso creo que todo fluye muy bien. Es un proyecto de barrio donde las cosas se están dando de una forma muy natural y sincera", apunta.

El artista explicó que "normalmente, lo que busco transmitir o provocar es un poco de incertidumbre. Primero intento generar un impacto visual por la composición y la belleza, pero también quiero que el espectador se acerque, casi a cinco centímetros del lienzo, porque ahí descubre que hay secretos: algunos se pueden leer, y otros, como ocurre a veces, no", concluye.

Establecimiento colaborador

La tienda de mobiliario de oficina, Ofinet es uno de estos establecimientos del barrio malagueño donde se realizan las exposiciones. Alicia Santana es la responsable de ventas: "Nos pareció una idea muy bonita acercar el arte a las personas. Muchos de estos cuadros, si no estuvieran expuestos gracias a esta iniciativa, probablemente estarían en casa de los pintores sin que nadie los viera. Por eso nos pareció una forma preciosa de permitir que la gente pudiera expresar su arte y mostrarlo al público", señala.

Los clientes del establecimiento se quedan impresionados de observar arte en una tienda de mobiliario de oficina: "A los clientes les ha encantado la iniciativa. Les parece genial poder visitar diferentes negocios y descubrir distintos artistas, casi todos de la zona. Es una forma de acercarse al arte y disfrutar de obras que, probablemente, no verían la luz si no fuera por este proyecto. En general, la gente lo ve como una idea muy original y muy bonita".

Santana apunta que los cuadros aportan alegría y "hacen que la gente salga a la calle con una motivación más: recorrer los distintos establecimientos y descubrir nuevas obras y artistas. Es una manera de dinamizar el barrio y de que todos salgamos con una ilusión diferente, disfrutando del arte en el día a día", resume.