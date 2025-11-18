Ayer se celebró en la fábrica de Cervezas Victoria la gran final del ‘IV Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía’, organizado por la marca con el fin de poner en valor el trabajo de los profesionales de la hostelería, además de fomentar el buen servicio y la cultura cervecera.

El acto contó con los dieciséis finalistas que compitieron por hacerse con el título del mejor tirador o tiradora de cerveza de Andalucía. Para conducir el acto, Victoria contó con el actor y monologuista malagueño Miguel Ángel Martín (@tunomandas), además de los distintos representantes de la marca como Luis Rubio, director comercial de Cervezas Victoria; Eduardo Sall, maestro cervecero de Victoria y Arantxa Tapias, Trade Marketing, entre otros. En palabras de Luis Rubio; “Gracias a todos los participantes de esta cuarta edición. Quiero felicitar a los finalistas y destacar el alto nivel del concurso”.

Alberto Torreblanca, de La Pera Gastrobar en Málaga, ganador del IV Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria de Andalucía / La Opinión

A esta edición se presentaron un total 466 participantes que representan a gran parte de la geografía andaluza, siendo los dieciséis finalistas los propietarios/as, camareros/as y personal de los siguientes establecimientos: Albalá (Cádiz), Isla Bacuta (Huelva), Bar Opera (Granada), Qrro’s (Cádiz), La Pera (Málaga), La Maestra (Jaén), Xatarra Brutal (Córdoba), Pondos (Jaén), Bar El Paso (Córdoba), La Odisea (Málaga), Memento Mori (Granada), Los Valles (Málaga), Kusha (Granada), Smallworld (Málaga), Braseria Giralda (Huelva) y Puratasca (Sevilla).

El jurado de esta edición estuvo formado por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García- Agua; el director comercial de Cervezas Victoria, Luis Rubio; el maestro Cervecero de Victoria, Eduardo Sall; y el responsable de Marketing, Jose Villalobos. Los miembros del jurado de esta cuarta edición evaluaron los diferentes criterios para puntuar los tirajes de los aspirantes como la técnica utilizada, la presencia de burbujas, buenas prácticas de barra como enjuague de la copa o la presentación de la caña en barra, entre otros aspectos.

El jurado lo tuvo muy difícil para elegir al ganador / La Opinión

Los tres primeros clasificados obtuvieron un premio como ganadores del ‘IV Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria en Andalucía’ valorado en dos mil euros para el ganador, mil euros al segundo finalista y quinientos euros al tercer clasificado.

Durante la final del concurso también se reconoció al “Bar Más Querido de Andalucía” a “Bodega Guerola” de Málaga con un total de 4113 ‘likes’. Los otros dos restaurantes más apreciados por los consumidores han sido ‘La Pera Gastrobar’ de Málaga con un total de 3669 ‘likes’ y Taberna Romero de Granada con 1306 ‘likes’. Todos ellos han recibido una placa distintiva para cada uno de sus establecimientos.

También se eligieron los 3 bares más queridos de Andalucía / La Opinión

Sobre Cervezas Victoria

El 8 de septiembre de 1928 se inauguraba la primera fábrica de Victoria en el conocido Barrio de El Perchel. Una cerveza que, a lo largo de los años, se ha convertido en la de todos los malagueños bajo su lema “Malagueña y Exquisita” y su personaje conocido como “El Alemán de Victoria”, que es todo un icono en Málaga.

Cerveza Victoria se ha mantenido fuertemente vinculada a la ciudad de Málaga aumentando su popularidad año tras año es por ello por lo que la compañía inauguró el pasado 7 de septiembre de 2017 su nueva fábrica en Málaga; un espacio abierto a la ciudad, en la que se elaboran cervezas orientadas al clima y a los gustos de nuestra tierra como son; Victoria Clásica, Victoria 0.0, Victoria Pasos Largos, Victoria Marengo, Victoria Malacatí, Victoria Vendeja y Victoria Diez. Victoria se comercializa en diferentes provincias de Andalucía, fundamentalmente en Málaga, tanto en Alimentación como en Hostelería en diferentes formatos como 1/3 y 1/5 retornable, barril de 20, 30 y 50 litros, lata 33 cl, botella de 1 litro y botella de 25 cl no retornables.