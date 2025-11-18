Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Andalucía pide a Puente avances en compromisos como el tren litoral en Málaga

La consejera de Fomento responde así al anuncio del plan para reducir a dos horas el trayecto Madrid-Barcelona

El Gobierno andaluz apela al ministro Puente porque no se produzcan más retrasos ni más averías en los trenes.

El Gobierno andaluz apela al ministro Puente porque no se produzcan más retrasos ni más averías en los trenes. / l.o.

La Opinión

Málaga

Andalucía ya ha respondido al anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el proyecto AV350, que incluye la renovación de las vías para permitir circular a 350 kilómetros por hora, que empezará por la línea Madrid-Barcelona reduciendo el viaje a menos de dos horas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reclamado avances en los compromisos pendientes con la región, como el tren litoral en Málaga o la mejora de los Cercanías.

Díaz ha afirmado que "está bien que se pretenda reducir tiempo, pero los españoles y los andaluces ahora mismo queremos que el tren llegue a su hora. No queremos más retrasos ni más averías".

"Descontrol"

La consejera atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez "algo inimaginable: que un sistema fiable, ejemplar y eficiente esté descontrolado. No sabemos a qué hora llegaremos a nuestro destino. Y quiere tapar esa incompetencia con estudios de viabilidad de proyectos que no tienen ni plazo ni presupuesto".

Díaz hacía referencia así a la "enésima avería" de la red ferroviaria, en este caso en Sevilla, que ha afectado a Cercanías y trenes de media y larga distancia: "Habla ante los medios de que hay menos incidencias, pero en Andalucía se repiten cada semana".

Noticias relacionadas y más

Por eso, la Junta insta al Gobierno, "en vez de lanzar tantos anuncios", a avanzar en los compromisos de hace un año, "como el tren litoral en Málaga, el AVE a Huelva y Faro, la conexión ferroviaria entre Santa Justa y San Pablo o la finalización de los corredores ferroviarios a su paso por Andalucía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
  2. Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
  3. La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
  4. Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
  5. El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
  6. Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
  7. El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
  8. Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Andalucía pide a Puente avances en compromisos como el tren litoral en Málaga

Andalucía pide a Puente avances en compromisos como el tren litoral en Málaga

Impuestos en Málaga para 2026: reducción en plusvalía y tarifas de agua en aumento

Impuestos en Málaga para 2026: reducción en plusvalía y tarifas de agua en aumento

Hafesa incorpora una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Málaga

Hafesa incorpora una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Málaga

Prisión para el líder del cártel Los Lobos arrestado en Málaga y reclamado por Ecuador

Prisión para el líder del cártel Los Lobos arrestado en Málaga y reclamado por Ecuador

La familia de Caparrós accede 48 años después a la información secreta del asesinato y ahora luchará para poder divulgarla

La familia de Caparrós accede 48 años después a la información secreta del asesinato y ahora luchará para poder divulgarla

Málaga destina 2,4 millones en 2026 para reforzar la red de economatos municipales

Málaga destina 2,4 millones en 2026 para reforzar la red de economatos municipales

Málaga habilita un nuevo equipamiento municipal para jóvenes en el Distrito Este

Málaga habilita un nuevo equipamiento municipal para jóvenes en el Distrito Este

Expertos advierten en Málaga de la necesidad de detectar las falsas alergias a antibióticos para evitar su resistencia

Expertos advierten en Málaga de la necesidad de detectar las falsas alergias a antibióticos para evitar su resistencia
Tracking Pixel Contents