Andalucía pide a Puente avances en compromisos como el tren litoral en Málaga

Andalucía ya ha respondido al anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el proyecto AV350, que incluye la renovación de las vías para permitir circular a 350 kilómetros por hora, que empezará por la línea Madrid-Barcelona reduciendo el viaje a menos de dos horas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reclamado avances en los compromisos pendientes con la región, como el tren litoral en Málaga o la mejora de los Cercanías.

Díaz ha afirmado que "está bien que se pretenda reducir tiempo, pero los españoles y los andaluces ahora mismo queremos que el tren llegue a su hora. No queremos más retrasos ni más averías".

"Descontrol"

La consejera atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez "algo inimaginable: que un sistema fiable, ejemplar y eficiente esté descontrolado. No sabemos a qué hora llegaremos a nuestro destino. Y quiere tapar esa incompetencia con estudios de viabilidad de proyectos que no tienen ni plazo ni presupuesto".

Díaz hacía referencia así a la "enésima avería" de la red ferroviaria, en este caso en Sevilla, que ha afectado a Cercanías y trenes de media y larga distancia: "Habla ante los medios de que hay menos incidencias, pero en Andalucía se repiten cada semana".

Por eso, la Junta insta al Gobierno, "en vez de lanzar tantos anuncios", a avanzar en los compromisos de hace un año, "como el tren litoral en Málaga, el AVE a Huelva y Faro, la conexión ferroviaria entre Santa Justa y San Pablo o la finalización de los corredores ferroviarios a su paso por Andalucía".