125 aniversario

Conferencia sobre el naufragio de la 'Gneisenau'

Conferencia sobre el naufragio de la ‘Gneisenau’

Conferencia sobre el naufragio de la ‘Gneisenau’ / LA OPINIÓN

La Opinión

La Vocalía de Patrimonio Marítimo del Ateneo de Málaga ofrece este miércoles, 19 la conferencia ‘El naufragio del Gneisenau. 125 aniversario de una tragedia que dejó huella en Málaga’. Intervendrán los historiadores Víctor Heredia y Miguel Tello, presidente ejecutivo del Ateneo. Serán presentados por el titular de la vocalía, Felipe Foj. El acto tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos del Ateneo. Entrada libre hasta completar el aforo.

