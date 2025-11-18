125 aniversario
Conferencia sobre el naufragio de la ‘Gneisenau’
La Vocalía de Patrimonio Marítimo del Ateneo de Málaga ofrece este miércoles, 19 la conferencia ‘El naufragio del Gneisenau. 125 aniversario de una tragedia que dejó huella en Málaga’. Intervendrán los historiadores Víctor Heredia y Miguel Tello, presidente ejecutivo del Ateneo. Serán presentados por el titular de la vocalía, Felipe Foj. El acto tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos del Ateneo. Entrada libre hasta completar el aforo.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España