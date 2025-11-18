Corte nocturno de la A-357 en el acceso a Málaga por las pruebas del carril BUS-VAO

Las noches de este martes, 18 de noviembre, y la del miércoles, 19 de noviembre, la carretera A-357 quedará cortada en ambos sentidos a la altura de su intersección con la circunvalación MA-20, Teatinos y los polígonos Alameda y El Viso. La razón son las pruebas de carga de la estructura 4 del futuro carril BUS-VAO que está ejecutando la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en los accesos a la ciudad de Málaga, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

El corte a la circunvalación de la carretera del Guadalhorce, que da acceso y salida a la capital y conecta con la hiperronda, se realizará a partir de las 23.00 horas y finalizará a las 5.00 horas, momento en el que se restablecerá el tráfico. El corte no sólo afectará a los usuarios de la A-357 que vengan o salgan de Málaga por esta vía, también afectará a los viales de acceso y salida de la MA-20, que conectan ambas carreteras. Tambén afectará a la salida de Portada Alta de la MA-20, ya que es uno de los puntos donde se realizarán las pruebas de carga.

"Estos trabajos se realizan en horario nocturno para afectar lo menos posible a la circulación en un punto de la ciudad con un tráfico de hasta 150.000 vehículos al día", resalta la Consejería de Fomento en la nota de prensa remitida a los medios. Y es que este acceso es uno de los más congestionados de la capital en horas punta.

Mapa con el lugar del corte al tráfico, las vías afectadas y los desvío propuestos. / L.O.

Estas obras cuentan con un presupuesto de 8,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation. "El proyecto busca mejorar la movilidad sostenible en Málaga, aumentando la velocidad comercial y la competitividad de las líneas de autobuses interurbanos y urbanos", destacan.

El plan es ampliar la calzada de dos a tres carriles en sentido hacia la capital, en un tramo de 2,3 kilómetros, de los que el carril BUS-VAO ocupará 2,1 kilómetros, entre la glorieta de acceso al Hospital Clínico y la Universidad hasta la glorieta de la plaza Manuel Azaña y el cruce con la avenida Juan XXIII. La actuación que se ejecuta ampliará la calzada derecha de la A-357 en sentido entrada a Málaga, utilizando parte de la mediana para lograr ese carril extra, salvo en casos puntuales en los que el ensanche se realizará por su margen exterior, para lo que han diseñado las ampliaciones de seis estructuras, que son las que se van a probar en las próximas horas.

Cuando finalicen las obras, el nuevo carril BUS-VAO permitirá el paso a autobuses, taxis y vehículos de alta ocupación (turismos con dos o más pasajeros , con el objetivo de reducir tiempos de viaje y "favorecer un transporte más eficiente y sostenible en la capital."

Retenciones en la zona de la Universidad, donde se está realizando la obra para el nuevo carril BUS-VAO de acceso a Málaga por la A-357 / Álex Zea

La carretera A-357 de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce tiene su inicio en las estribaciones de la Serranía de Ronda (Int. A-384, Campillos), atraviesa el embalse del Guadalhorce y a continuación discurre por la Hoya de Málaga y el Valle Bajo del Guadalhorce hasta enlazar con la A-7 (hiperronda) en las proximidades de la ciudad, a la altura de Parcemasa. Esta carretera tiene una longitud de 69 kilómetros y conecta los núcleos de población que se asientan a lo largo del Valle del Guadalhorce con la capital y la costa.