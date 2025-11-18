Disfruta gratis con La Opinión de Málaga de la tableta de chocolate más exclusiva

El domingo 30 de noviembre, La Opinión de Málaga trae un regalo especial que combina tradición, diseño y sabor: con la compra de tu periódico, recibirás totalmente gratis una tableta de chocolate de la firma Chocolates Marcos Tonda. Este detalle exclusivo es una tableta de su gama Chocolates La Virgen 1793, con leche, cacahuete, miel y sal, elaborada por la emblemática firma chocolatera alicantina.

Chocolates La Virgen 1793 es un legado de pasión y excelencia que trasciende generaciones. Desde Marcos Tonda, combinan tradición y artesanía para crear chocolates únicos que celebran el auténtico sabor de la vida. Cada bocado es una invitación a detenerse y disfrutar, conectando el pasado con el presente a través de ingredientes seleccionados y recetas cuidadosamente elaboradas.

Frente a los chocolates industriales, Marcos Tonda defiende las propiedades de un producto elaborado con cacao de gran calidad y sin aditivos innecesarios. «Nuestros chocolates premium, como los de la línea ‘La Virgen 1793’ son fuente de antioxidantes y minerales. Es el placer gourmet que además cuida de ti», destacan desde la marca. Una combinación perfecta para estas fechas, donde el detalle saludable y exquisita gana cada vez más adeptos.

Chocolates Marcos Tonda tiene 230 años de historia / La Opinión

La Navidad es la época ideal para celebrar la autenticidad de los mejores productos y Chocolates Marcos Tonda, una firma referente en el chocolate artesanal a nivel nacional, es el mejor ejemplo de ello. Desde la localidad de Villajoyosa, cuna de una rica tradición chocolatera que acumula 230 años de historia, Marcos Tonda ha sabido preservar la esencia de sus recetas artesanales. Esta colaboración especial añade un toque innovador a sus creaciones, haciendo de cada tableta no solo un placer para el paladar, sino también un regalo lleno de estilo.

Desde 1793, Chocolates Marcos Tonda ha deleitado a generaciones con su maestría artesanal. Sus chocolates son el resultado de un cuidadoso proceso que combina los mejores ingredientes con técnicas que han pasado de generación en generación. ‘La Virgen 1793’ es una muestra de su compromiso con la calidad y la autenticidad.

Además de sus chocolates, la propuesta navideña de Marcos Tonda destaca por su compromiso con los productos de kilómetro cero, combinándolos con otras elaboraciones para crear experiencias únicas.

No dejes pasar esta oportunidad única de disfrutar, gratis con La Opinión de Málaga, del sabor más puro del chocolate artesanal. Este domingo, 30 de noviembre, adquiere tu ejemplar del periódico y llévate a casa una tableta que expresa la mejor tradición chocolatera de la casa Chocolates Marcos Tonda.