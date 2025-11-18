Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Red eléctrica

Endesa aumenta su infraestructura eléctrica en el barrio de La Trinidad

La ampliación de la red de media tensión beneficiará a un millar de malagueños residentes en la zona

Obras de Endesa en La Trinidad.

Obras de Endesa en La Trinidad. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, está llevando a cabo trabajos de refuerzo de sus redes de media tensión en el barrio malagueño de La Trinidad con el objetivo de reforzar el suministro eléctrico en esta zona.

La actuación se está llevando a cabo a lo largo de la calle Martínez Maldonado y calle Pelayo, donde se está llevando a cabo la construcción de una nueva canalización para instalar 300 metros de nuevo cableado de media tensión con una sección mayor que permite reforzar el suministro energético.

Este nuevo cable pasará de ser de 95 milímetros a 240 mm se sección y cuenta con la última tecnología aplicada en su fabricación.

La expansión de la infraestructura eléctrica supone una inversión de 100.000 euros no solo aumenta la capacidad de la red, sino que refuerza su fiabilidad beneficiando a más de 1.000 clientes del barrio de la Trinidad y Perchel norte. 

Está previsto que los trabajos finalicen a mediados de diciembre, cuando entrará en servicio el nuevo cableado instalado.

