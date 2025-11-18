El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia

Disfrutar del aire libre, la tranquilidad, el senderismo y las mejores vistas en la capital de Málaga. Esto es lo que ofrece un parque forestal de la ciudad malagueña que se ha convertido en uno de los principales pulmones verdes del territorio con sus 408.900 metros cuadrados de naturaleza, miradores y senderos perfectos para realizar en familia.

Este enclave localizado en el distrito de Palma-Palmilla es el parque forestal La Virreina, un enclave natural que debe su nombre al caserón que se encuentra en los límites del parque, que era propiedad de la virreina de México Ana Zayas.

El parque forestal La Virreina alberga gran variedad de rutas de senderismo señalizadas que se pueden realizar tanto a pie como en bicicleta y que cuentan con distintos niveles de dificultad para que cualquiera pueda disfrutar de toda la zona forestal y de sus increíbles vistas.

Ocho miradores en este parque forestal de Málaga

Estos senderos recorren el entorno hasta culminar en una cima que permite contemplar una de las mejores panorámicas de la provincia. Y para poderlas observar en todo su esplendor, el parque acoge ocho miradores con vistas a entornos como el Puerto de Málaga o la Catedral.

Entre estos balcones naturales destacan el Mirador del Sur, el del Terral, el Mirador de Poniente o el Mirador del Viento Garbí, que permiten a los visitantes admirar la ciudad en toda su inmensidad. Asimismo, se ha instalado en el lugar una pasarela peatonal que permite comunicar las diferentes laderas de la zona forestal.

Un parque en Málaga repleto de vegetación y zonas de pícnic

Asimismo, este enclave al que se puede acceder desde la avenida de Jane Bowles cuenta con una gran diversidad vegetal, con una amplia presencia de pinos, acebuches, algarrobos y retamas, entre otros muchos.

El caserón de La Virreina, en Málaga / A.V.

Y entre su sombraje, se han instalado distintas zonas de pícnic que permiten a los visitantes disfrutar no solo del entorno y su paisaje, sino también de un momento de descanso, ocio y tranquilidad en plena naturaleza.