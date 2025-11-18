Empresas
Hafesa incorpora una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Málaga
Está situada en el muelle 9 y dispone de 16.239 metros cuadrados y una capacidad de 40.000 metros cúbicos repartidos en siete tanques
El operador multienergético Hafesa ha reforzado su red logística con la incorporación de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en Cartagena y Málaga que amplían su capacidad total en España a más de 660.000 metros cúbicos. La instalación de Málaga, en concreto, está situada en el muelle 9 del Puerto de Málaga, dispone de 16.239 metros cuadrados y una capacidad de 40.000 metros cúbicos repartidos en siete tanques. La compañía afirma que su posición en el sur de la península "refuerza" la capacidad de Hafesa para atender "con agilidad" las necesidades del mercado nacional e internacional.
La planta de Málaga cuenta con tecnología avanzada para la gestión integral de carga y descarga de buques, almacenamiento, aditivado y expedición de productos, lo que le permite manejar gasóleos, biocombustibles (UCOME, FAME), aceites vegetales usados (UCO) y aceites de palma, entre otros.
"Esta terminal, que forma parte del complejo petroquímico del puerto, se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de combustibles tradicionales y, además, como hub de referencia para biocombustibles", ha informado este martes Hafesa.
Logística para el sur de Europa
El CEO de Hafesa, Diego Guardamino, ha explicado que la incorporación de estas terminales supone un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación. "Nos permite reforzar nuestra presencia en España y ofrecer un servicio logístico más ágil, seguro y eficiente a nuestros clientes", ha comentado. Con las incorporaciones de Cartagena y Málaga, cuenta así ya con siete plantas en toda España.
"Esta ampliación responde a la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía, que busca reforzar la capacidad de servicio y optimizar la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles en el sur de Europa. Con estas operaciones, Hafesa amplía su presencia en puntos clave para la importación y distribución, incrementando su competitividad y su capacidad de respuesta ante las nuevas demandas del mercado", explica la empresa.
Terminales de Hafesa en España
La terminal de Cartagena, ubicada en el Puerto de Escombreras, dispone de una superficie de 21.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos distribuidos en cinco tanques.
Con las dos nuevas plantas, Hafesa alcanza los 660.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Entre las plantas más destacadas se encuentra Petróleos Asturianos (240.000), que es la mayor infraestructura del grupo. Le siguen la terminal de Tancar en Cartagena (110.000) y la de DBA Motril Port (106.527). La red se completa con los 90.000 metros cúbicos de DBA Ferrol Port, los 63.250 de DBA Bilbao Port, los 40.000 de la instalación ODT en Málaga y los 10.520 de la planta de DBA Ocaña.
