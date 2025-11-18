Los hoteleros alertan sobre el problema de movilidad que sufre Málaga y el "colapso" de la A-7: "Debe ser abordado con urgencia"

Los empresarios hoteleros de Málaga han reclamado este martes a las diferentes administraciones una "mayor implicación e impulso" de los diversos proyectos de infraestructuras de movilidad y transportes que están pendientes de ejecución en la provincia. Entre ellas citan el acceso norte al Aeropuerto de Málaga, la ampliación de la MA-20 entre Málaga y Torremolinos, la creación de un tercer carril en la A-7 a su paso tanto por la Costa del Sol oriental como occidental para paliar su "colapso", la puesta en marcha del tren litoral o la ampliación del servicio de tren de Cercanías, tanto en cuanto a frecuencia como a número de viajeros.

"El problema de movilidad que está sufriendo Málaga debe ser abordado con urgencia por todas la Administraciones. Sus efectos no solo se dejan sentir en la ciudadanía en general, que ve reducido su confort y calidad de vida, sino que genera importantes quebrantos económicos para el tejido empresarial malagueño", ha apuntado el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque.

La patronal hotelera recuerda que la Costa del Sol es uno de los destinos turísticos "más valorados internacionalmente" y que la provincia cerró el año 2024 con cerca de 14,4 millones de visitantes, lo que generó un impacto económico de alrededor de 21.000 millones de euros y 140.000 empleos. "Unas cifras que contrastan con los déficits en materia de infraestructuras de transporte en nuestra provincia", lamentan.

"Más allá de las dificultades de movilidad o las molestias que podamos sufrir malagueños y turistas atrapados en atascos con carreteras colapsadas, la provincia requiere de la puesta en marcha de importantes infraestructuras de transporte acordes a la Costa del Sol, a su potencialidad turística y a su capacidad como potente foco de atracción de inversiones. Por otra parte, el déficit de medios y vías de transporte adecuados obstaculiza el acceso de capital humano a lugares con alta oferta de empleo", afirma Luque.

De entre las infraestructuras viarias pendientes de ejecución, Aehcos resalta las relacionadas con los problemas de "congestión" que sufre la provincia desde la Costa del Sol Occidental, así como los accesos a Málaga capital desde la zona este desde Vélez Málaga y Rincón de la Victoria hasta Málaga capital.

Acceso norte al Aeropuerto

Según Aehcos, uno de los proyectos que acumula más retraso es el acceso norte al Aeropuerto, cuya construcción llegó a ser adjudica en 2018 con un plazo de ejecución de 36 meses. "Sin embargo, el proyecto, lejos de comenzar a ejecutarse, fue anulado y reformulado", apuntan. El nuevo acceso norte al Aeropuerto permitiría conectar el recinto aeroportuario con la A-7, a la altura de Alhaurín de la Torre, así como con el futuro nuevo vial metropolitano distribuidor oeste de Málaga, diseñado para unir la A-404 con la MA-401.

Turistas en el Aeropuerto de Málaga. / Gregorio Marrero

Otra infraestructura pendiente es la ampliación de la MA-20 entre Málaga y Torremolinos, que, en principio, iba a consistir en la creación de un tercer carril a lo largo de unos nueve kilómetros, entre estos dos municipios costeros.

En fase de redacción se encuentra, por otra parte, el proyecto de creación de carriles de trenzado y reordenación de accesos en la A-7 a su paso por Marbella, tanto por lo que respecta al tramo entre el hospital Costa del Sol y Río Real, y desde El Rosario hasta Los Monteros, ambos en sentido Algeciras.

Tercer carril en la A-7 de Málaga

En la Costa del Sol Oriental, Aehcos dice que también en la A-7 se encuentra pendiente el proyecto de modificación del semienlace de Caleta de Vélez, para que pase a ser un enlace completo, con carriles de aceleración y deceleración, así como soluciones para evitar los atascos en la A-44 en la temporada turística, especialmente los fines de semana. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la A-7 a su paso por esta zona de Vélez-Málaga. El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación.

"En cualquier caso, más allá de estas infraestructuras viarias pendientes, alcaldes del litoral malagueño reclaman la construcción de un tercer carril en la A-7 que facilite el acceso a Málaga capital desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria y desde Puerto Banús y San Pedro de Alcántara", comenta Aehcos, que valora esta iniciativa.

El presidente de Aehcos también ha recordado que desde el año 2018, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, "mientras que el peaje de la A-P7, a su paso por la Costa del Sol Occidental, se mantiene vigente".

Tren litoral y Cercanías

Asimismo, el comité ejecutivo de Aehcos se ha reclamado un "compromiso real en plazo e inversiones" para la puesta en marcha del tren litoral al tiempo que solicita una ampliación del servicio de tren de Cercanías, tanto por lo que respecta a su frecuencia de paso, como al número de pasajeros. Los hoteleros piden a las administraciones que acometan "leves modificaciones" en apeaderos y estaciones, con objeto de poder albergar a trenes de mayor capacidad.

"Es necesario que nuestras administraciones asuman este reto con un compromiso firme. Nuestras necesidades en este ámbito son muy numerosas y necesitamos respuestas eficientes y decididas. En estos momentos, España en el país de la Unión Europea con menor grado de ejecución de infraestructuras con cargo a fondos europeos, con un 63% de ejecución del total asignado, por detrás de Italia, con un 70%. Portugal se sitúa a la cabeza del ranking con el 100% total ejecutado. Los datos demuestran que no estamos haciendo bien nuestros deberes", concluye Luque.