Impuestos en Málaga para 2026: menos plusvalía por herencia, tributos congelados y sigue la subida del agua

El epílogo de cada ejercicio anual, conlleva una serie de trámites para las administraciones que terminarán afectando -para bien o para mal- al bolsillo del ciudadano. Así se desprende de la nueva propuesta de ordenanzas fiscales para 2026 aprobadas este martes por el Ayuntamiento de Málaga en su Junta de Gobierno Local. En concreto, de los venideros impuestos municipales se espera una bajada de la plusvalía por herencia para los no convivientes anunciada como la 'medida estrella', muchos tributos congelados, la subida progresiva ya implantada del agua o novedades en los autobuses públicos y en las zonas de aparcamiento del Sare. Y todo ello se verá, inevitablemente, acompañado de la obligatoria implantación de la nueva tasa de basura, en cuya tramitación sigue el Consistorio trabajando.

Con este último escenario en el horizonte y su afección en el IBI aún por definir, el concejal de Economía, Carlos Conde, destacó al presentar las ordenanzas fiscales el aumento de la bonificación de la plusvalía por herencia para no convivientes, que pasa del 25% al 37,5% al tiempo que se mantiene "un catálogo de bonificaciones que contempla la reducción de hasta el 95% para herederos convivientes". Asimismo, el edil estimó que "el impacto de la bonificación mortis causa en 2026 sería de 2 millones de euros y que beneficiaría a unas 5.000 familias malagueñas".

Impuestos congelados

A su vez, Conde insistió en que, pese a la subida del precio de la vida, "no se va a actualizar ni siquiera con el IPC" los principales tributos y "se mantendrán congelados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal)".

"Gracias a estas medidas, la ciudad de Málaga permanecerá como una de las ciudad española con una fiscalidad más baja y, especialmente, si se compara con las otras capitales con más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla), como puede apreciarse en los análisis financiero-tributarios disponibles en el Observatorio Tributario Andaluz", enfatizó el edil.

Y, en este punto, el concejal reivindicó que Málaga cuenta "con la contribución por IBI urbano más baja de las grandes capitales españolas y la segunda más baja de las capitales andaluzas". Así, Conde detalló que en Málaga se pagan 226 euros al año por habitante mientras que en Barcelona son 439 euros; en Madrid son 428 euros; en Sevilla asciende a 246 euros; Zaragoza paga 238 euros; y Valencia llega a los 233 euros.

Subida del agua

Tras varios años congeladas, las tarifas de Emasa sobre el agua continuarán subiendo y seguirán implantándose de forma progresiva -tal y como está en vigor desde 2024- hasta 2028. A mediados de 2026, el incremento medio en los hogares por las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración será de unos 0,36 euros al mes (un 1,8%), y pasará desde los 19,74 euros al mes (sin IVA y sin el canon de la Junta de Andalucía) a los 20,1 euros.

Autobuses de la EMT

A lo largo de 2026, en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se ampliará la gratuidad a más personas jubiladas o con movilidad reducida y el billete sencillo que usan de forma puntual los usuarios no habituales subirá diez céntimos -de 1,40 a 1,50 euros- mientras que el precio del resto de resto de abonos y tarjetas de la EMT permanecerá congelado.

En relación a la gratuidad, se elevará el umbral de ingresos requeridos desde los 900 euros actuales (1.800 en caso de vivir en pareja) hasta los 1.025 euros (2.050 si es conjunta) para las personas de 65 o más años, con residencia en Málaga capital. Y también se beneficiarán de estas nuevas condiciones los mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que desde 2023 pueden acceder a la tarjeta oro.

La portavoz del Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, también recordó que "los precios permanecen hasta final de año reducidos entre el 50% у el 40% y, de igual modo, los malagueños de hasta 14 años (incluidos) pueden viajar del forma gratuita hasta el 31 de diciembre con la tarjeta T14 Infantil. Y, en el caso de la tarjeta infantil, Pérez de Siles precisó que "a partir del 1 de enero de 2026, si el Gobierno de España no prorrogara las bonificaciones al transporte sostenible, el Ayuntamiento de Málaga mantendrá la gratuidad del transporte público para los menores pero hasta los 7 años (incluidos), en el marco del compromiso adquirido en el programa de Gobierno municipal 2023-2027".

Novedades en el SARE

Para el aparcamiento en la calle en las zonas del SARE, entrará en vigor la ordenanza aprobada que no se ha aplicado este año. Aunque la ordenanza mantiene los precios de 1 euro por hora y 0,20 euros/día y 1,00 euro/semana para residentes, la media hora de estacionamiento sube de 0,30 céntimos a 0,50 céntimos. Y la cancelación de denuncias pasa de 3,80 a 5,00 euros, en caso de rebasar el tiempo autorizado, y de 7.65 a 9,00 euros en caso de carecer de justificante.

Por otro lado, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. mantendrá congeladas las tarifas para el año 2026 en los aparcamientos públicos de rotación y, en cambio, sí habrá subidas en el caso de la prestación del servicio de la grúa para la retirada de vehículos y su traslado al depósito municipal de vehículos.