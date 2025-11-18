El alcalde de Málaga dice que el último diseño de la torre del puerto es "elegante", por lo que se reducirá su impacto

"La primera impresión es positiva". El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado así este martes el diseño de la cuarta versión del hotel rascacielos, que fue presentada por los promotores este lunes y que ha cargado de más argumentos a los que ya estaban en contra de la construcción de una torre en el dique de levante del puerto. El regidor ha reconocido que tiene que ver con más detalle el proyecto que, de primeras, destaca por su fachada rectangular, que tendrá su lado más estrecho mirando a la Bahía de Málaga, mientras que la fachada más ancha mirará al este y oeste de la ciudad.

"Todo proyecto tiene perspectivas de un lado o de otro, es bueno verlo, evidentemente, pero mi primera impresión es esa y siempre digo, --sobre el proyecto-- más ventaja que inconvenientes", ha reiterado De la Torre tras ser cuestionado.

El alcalde no asistió ayer a la presentación del proyecto por parte del grupo catalán Hesperia y el fondo catarí Al Alfia, quienes subrayaron la conexión entre el puerto y la ciudad

Sobre plano, el polémico hotel de lujo será más alto que en los diseño anteriores, contando con 144 metros de altura. En todo caso, el proyecto, aún está pendiente de los dos recursos presentados y de la luz verde del Consejo de Ministros.

Vista aérea de la torre del puerto de Málaga / La Opinión

El alcalde, que siempre ha sido defensor de la torre del puerto, ha reiterado que sigue viendo "muchas más ventajas que inconvenientes". "Necesitamos un hotel de tamaño, un hotel de calidad, de excelencia, no hay tantos sitios para hacerlo en Málaga", ha agregado este martes el regidor, y a la vez ha dicho que la solución que el arquitecto británico David Chipperfield "ha encontrado para conectar con la ciudad me parece muy hábil". "Ya lo dijimos cuando lo vimos, esa conexión de un corredor verde, que conecte hacia la zona de La Farola y por ese camino prácticamente con el parque y con La Malagueta", ha afirmado De la Torre, quien también ha alabado las líneas arquitectónicas del edificio, "minimalistas en cuanto a su diseño, elegantes".

De la Torre reconoce que el impacto visiual sobre la bahía malagueña sería así relativo. "Siempre va a haber una ocupación del espacio visual, se ponga lo que se ponga, pero si ponemos un edificio elegante, bello, en sí mismo... eso es bueno, es como añadir un plus a la ciudad, lo digo sinceramente", ha subrayado. Y ha utilizado como recurso para justificar su razonamiento las grúas del puerto. "Me parece más elegante el edificio este que esas grúas, que tienen que tener su papel, evidentemente".

"No tenía noticias de la presentación"

Por otro lado, sobre su ausencia este lunes en la presentación del proyecto, el alcalde ha explicado que es "algo tan simple como que no tenía noticias de ello". "Si a mí no me invitan a un acto, yo no puedo ir. En mi agenda no estaba, pero no estaba porque no había entrado la invitación y no lo hago en tono crítico, me parece muy normal", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que "el compromiso que yo había leído de los promotores era explicarlo a la opinión pública y eso es a través de ustedes, y son los que luego transmiten la información, con imágenes, con textos, etcétera".

Por lo tanto, ha agregado que "nada me sorprende y nada me escandaliza, y de nada estoy quejándome, estoy describiendo los hechos, nada más", ha concluido.