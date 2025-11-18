Expertos advierten en Málaga de la necesidad de detectar las falsas alergias a antibióticos para evitar su resistencia

Las falsas alergias a los medicamentos son más frecuentes de lo que se piensa. Por ello, con motivo del día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el Colegio de Médicos de Málaga se ha sumado a la campaña impulsada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) para concienciar sobre el impacto de los diagnósticos erróneos de alergia a los antibióticos y su relación directa con el aumento de la resistencia bacteriana.

El presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro, ha advertido que la falta de verificación de estas alergias “no solo limita las opciones terapéuticas del paciente sino que también agrava un problema de salud pública de primera magnitud: la resistencia a los antibióticos”.

“Dar visibilidad a este tipo de campañas internacionales es fundamental para mejorar la seguridad de los pacientes y contribuir a frenar la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores retos de la medicina moderna”, ha explicado el doctor Navarro.

Alergia a antibióticos

Desde el Colegio de Médicos, recuerdan que las alergias a antibióticos son un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Por ese motivo, insisten en la importancia de hacer un “uso responsable” de los mismos y de realizar una “correcta identificación” de las verdaderas alergias para poder preservar la eficacia de estos fármacos esenciales.

La doctora María José Torres durante la rueda de prensa en el Colegio de Médicos de Málaga / L.O.

Por su parte, la doctora María José Torres, presidenta de la EAACI y jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha destacado que, según datos de la EAACI, entre el 8% y el 15% de la población mundial con acceso a la atención sanitaria está etiquetada como alérgica a la penicilina.

Falsos diagnósticos

Sin embargo, también ha alertado que “la mayoría de esos diagnósticos son incorrectos o no han sido verificados mediante pruebas médicas”. Este error, según la especialista, conlleva importantes consecuencias como tratamientos menos eficaces, estancias hospitalarias más largas, incremento de los costes sanitarios y contribución al desarrollo de bacterias multirresistentes.

En este sentido, ha hecho hincapié en que un diagnóstico erróneo limita las opciones de tratamiento y empeora los resultados de salud. Es por ello que esta campaña busca impulsar el cambio para corregir etiquetas, mejorar la seguridad y preservar los antibióticos para las futuras generaciones.

“Corregir las etiquetas"

“Corregir las etiquetas significa salvar vidas, actuales y futuras”, ha recalcado la especialista, que, como ha recordado el doctor Navarro, es una de las mejores investigadoras a nivel internacional en alergia a medicamentos.

La campaña de la Academia Europea tiene como objetivos aumentar la concienciación sobre los peligros de las etiquetas incorrectas de alergia a los antibióticos, empoderar a pacientes y profesionales sanitarios mediante herramientas y formación, promover protocolos de evaluación de alergias basados en la evidencia y fomentar la prescripción racional de antibióticos para proteger su eficacia a largo plazo.

Recomendaciones

Desde el Colegio de Médicos aconsejan que aquellas personas, niños o adultos que tengan diagnosticada una alergia a un antibiótico, o bien sospechen que pueden ser alérgicas, acudan a su pediatra o médico de Familia para que pueda derivarle al especialista en Alergología y poderse hacer las pruebas oportunas que determinarán si la alergia es falsa o real.

Asimismo, insisten en la importancia de evitar la automedicación. “El facultativo es quien debe recetar los medicamentos”, han subrayado.