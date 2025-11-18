Málaga habilita un nuevo equipamiento municipal para jóvenes en el Distrito Este

El Ayuntamiento de Málaga ha habilitado un nuevo equipamiento municipal en el Distrito Este destinado a la participación y al ocio saludable para jóvenes. El edificio, situado en la antigua sede de la Junta Municipal de Distrito en la calle Martínez Falero, supone una nueva centralidad para la juventud en la zona.

Arranca su actividad el próximo 21 de noviembre con un programa que incluye una serie de talleres lúdicos gratuitos que incluirá actividades navideñas. Además, el Área de Educación está acondicionando una planta del edificio para dedicarla a una nueva sala de estudio cuya actividad está prevista que comience a lo largo del primer trimestre de 2026.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han indicado que este nuevo equipamiento se concibe "como un punto de encuentro, creación y desarrollo personal con el objetivo principal de ofrecer alternativas de ocio saludable y fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida comunitaria".

Así, se ha puesto en marcha un proceso participativo para que sean los propios jóvenes quienes decidan el nombre definitivo del edificio, el aspecto y la decoración interior del espacio, así como los usos prioritarios que tendrá en el futuro. A través de sesiones abiertas, buzones de propuestas y encuentros dinamizados, se recogerán ideas y necesidades para configurar un espacio que responda a sus intereses.

Con este nuevo equipamiento orientado a la juventud se continúa "dando cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027, mediante la creación de un espacio municipal que promueve la creación de talento joven, la ampliación de los programas de ocio alternativo saludable y compatible con la formación en valores dirigidos a jóvenes y adolescentes, con dinamizadores en todos los distritos de la ciudad, y la creación de una nueva sala de estudio municipal", han señalado.

Este nuevo espacio, situado en el número 34 de la calle Martínez Farelo, arranca su actividad con un programa de talleres lúdicos, artísticos, artesanales y gastronómicos, desde el próximo viernes, 21 de noviembre, hasta el 5 de diciembre, dirigidas a jóvenes entre 15 y 35 años.

La participación es gratuita, hasta completar aforo, previo registro como usuario en la base de datos del Área de Juventud e inscripción en cada actividad en la web https://juventud.malaga.eu/, donde también se puede consultar toda la información.

El 21 se ha previsto un taller 'Anillos con mensaje' y otro de elaboración de jabones artesanales naturales; el 22 una actividad de escapismo tematizado y juegos de mesa; así como técnicas básicas de costura: elaboración de tu propio reno. El viernes 28 habrá taller de velas con fragancias y soportes artesanales y otro gastronómico de sushi.

La programación continúa el 29 de noviembre con manualidades con resinas epoxi y un taller de pintura cerámica a los tres fuegos. El 5 de diciembre habrá taller de elaboración de adornos navideños y actividad de escapismo tematizado navideño.

En cuanto a las salas, el Área de Educación está acondicionando una planta de este edificio para dotar al Distrito Este de una nueva sala de estudio de uso gratuito para estudiantes y opositores, en el cumplimiento del compromiso municipal de ampliar progresivamente este tipo de equipamientos.

Su puesta en funcionamiento está prevista a lo largo del primer trimestre de 2026, por lo que la red municipal de salas de estudio, que cuenta actualmente con cinco espacios exclusivos para ello, pasará a sumar una nueva sala en esta zona.