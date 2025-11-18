Marco normativo, inversión y gestión, claves en la transición hacia la economía circular

La huella de carbono, el vertido de residuos, la regeneración de ecosistemas, las políticas públicas en la gestión de esta nueva cultura medioambiental y ecológica, las nuevas tecnologías que propician la implantación de nuevos estándares sostenibles y el marco legal que recoge todas estas nuevas políticas han sido solo algunos de los temas que han debatido esta mañana expertos institucionales y de la empresa privada en el marco de la VII edición del Foro de Economía Circular y Sostenibilidad, que han organizado La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica y que se ha celebrado a lo largo de esta mañana en el Hotel Vincci Posada del Patio de la capital malagueña.

Esta jornada ha contado con el apoyo de Unicaja, Fundación Unicaja, Limpiezas de Málaga (LIMASAM), VOTORANTIM Cemento Cosmos y Moeve. El evento fue presentado por el redactor jefe de La Opinión, José María de Loma.

Abrió la jornada María López SanchÍs, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, quien señaló la absoluta prioridad de la economía circular en la política de un gobierno andaluz que vela por proteger el vastísimo patrimonio natural de nuestra región y que lucha por configurarse "como proveedor de energías limpias y generador de bioresiduos". Para ello se ha hecho imprescindible "la mejora del marco normativo medioambiental de Andalucía, aumentar la inversión (pública y privada) y mejorar la gestión".

María López SanchÍs, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía / ALEX ZEA

La secretaria general hizo referencia a las cuatro Leyes que están definiendo la política andaluza en esta materia: La Ley de Economía Circular, aprobada en el año 2023 y que ya está en vigor, y otras tres que están ahora mismo en tramitación parlamentaria como son la Ley de Montes, que dinamiza toda la superficie forestal de Andalucía, que alcanza el 50% del territorio; la de Gestión Ambiental Sostenible, que regula la calidad ambiental de forma integrada y las evaluaciones ambientales ordinarias, y la de Agentes de Medioambiente, que amplía el número de agentes que velan por la seguridad de la superficie forestal andaluza.

López Sanchís destacó la importancia de la Ley de Economía Circular "que ha traído un Plan Estratégico en la gestión de los residuos, que incluye a todos los sectores implicados y les dota de una normativa específica" y se felicitó por "involucrar en economía circular a las grandes empresas andaluzas".

Respecto a las inversiones, destacó los 200 millones puestos encima de la mesa por el gobierno andaluz para la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos y los 145 millones destinados a la implantación del contenedor marrón en las localidades andaluzas que servirán para producir compost o biogás, al igual que las inversiones realizadas en las plantas de transferencia y puntos limpios y en el sellado de vertederos. Por último apeló a que el ejecutivo andaluz "está cerca" de los gestores, públicos y privados, y el esfuerzo en la digitalización administrativa que redunda en ciudadanos y empresas.

Primera mesa redonda

Tras la intervención de la representante del gobierno andaluz se celebró la primera de las mesas redondas programadas. Bajo el título ‘Ecosistemas sostenibles’ debatieron Raúl García Paine, gerente de LIMASAM, Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja y José Antonio Víquez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga de la Junta de Andalucía.

Raúl García Paine, Manuel Dorado y José Antonio Víquez junto al presentador del evento José María de Loma / ALEX ZEA

Se habló del éxito del modelo circular y de los indicadores concretos más relevantes. Para Raúl García Paine, la ciudad de Málaga se convierte en el ecosistema donde trabaja Limasam, que quiere hacer de la capital de la Costa del Sol "una ciudad más sostenible". Para ello está implementando medidas como la compra de vehículos, la mayor parte de ellos eléctricos, y la reducción de residuos sólidos urbanos que acaban en el vertedero. Manuel Dorado indicó que para la Fundación Unicaja se hace axial "involucrarse en proyectos que reduzcan nuestra huella de carbono y la búsqueda de socios con los que llevar a cabo esos proyectos". Por su parte, José Antonio Víquez hizo referencia a la "labor de vigilancia" que la Junta hace de "este ecosistema que es Andalucía" y destacó la notoriedad que tienen las diferentes Mesas de Residuos donde se tratan las distintas problemáticas que se generan en el día a día en cuestiones de sostenibilidad.

Respecto a la implantación de estándares medioambientales, los invitados coincidieron en señalar en el amplio número de medidas que se están ejecutando en sus respectivos ámbitos. Si para Limasam lo prioritario han sido medidas como "el aumento del número de contenedores, la frecuencia de las recogidas, la potenciación de los puntos limpios de proximidad y la nueva planta de compostaje para dar salida al material recogido en el contenedor marrón", para Fundación Unicaja lo verdaderamente importante es "crear una cadena de valor donde antes había un residuo apoyando proyectos de reutilización y reciclaje". Dorado citó como ejemplos de su política la caravana ambiental que ha pasado ya por 140 localidades de toda Andalucía y que fomenta la economía circular. Por último, Jose Antonio Víquez apeló a la "concienciación y la educación ambiental para llevar a cabo una mayor profundización de los valores de la economía circular en el ciudadano".

Raúl García Paine hizo un llamamiento para evitar que los RSU acaben en los vertederos y señaló que LIMASAM hace "una labor de concienciación al ciudadano para que su forma de actuar sea más sostenible y con eso hacer de Málaga también una ciudad más sostenible. Sin la colaboración ciudadana esto es imposible", indicó. García Paine también adelantó el futuro proyecto que acometerá el ayuntamiento malagueño junto a una empresa tecnológica no desvelada que permitirá, de forma rentable, hacer biometano de calidad con la materia orgánica que se deposita en el contenedor gris.

Por último, Manuel Dorado afirmó que Fundación Unicaja "trabaja en proyectos de suelo, agua y biodiversidad" y destacó que la Fundación bancaria "quiere estar presente en una economía que tenga impactos en el ciudadano y en el ecosistema llevando como bandera la regeneración ambiental". Por su parte, el delegado de Medio ambiente en Málaga apostó por "seguir trabajando desde el gobierno andaluz en la normativa jurídica que nos sirve de marco legislador".

Colaboración entre todos los agentes

Tras la conclusión de la primera mesa, Teresa Porras, teniente de Alcalde, concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga tomó la palabra para remarcar que la transición hacia un modelo circular "solo es posible cuando hay colaboración entre administraciones, empresas, instituciones y ciudadanía". Porras se felicitó por la estrecha colaboración entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga en la construcción de dos plantas que mejoran totalmente el tratamiento de los residuos. "Por un lado, hemos optimizado las plantas de tratamiento mecánico-biológico, lo que nos está permitiendo recuperar aproximadamente un 7% más de material valorizable. Y, por otro lado, hemos querido construir una nueva planta de compostaje, lo que nos va a permitir elaborar un compost de calidad a partir de la materia salida de los terrenos bajos".

Teresa Porras, teniente de Alcalde, concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga / ALEX ZEA

Para la concejala malagueña, "la economía circular no es solo un concepto, es un modelo. Es una forma de entender el crecimiento económico basado en la eficiencia, la innovación y el aprovechamiento de los recursos, y en el Ayuntamiento creemos en este modelo".

La concejala también hizo referencia a la tasa de basura que se está aplicando por orden de la directiva europea en todos los ayuntamientos: "Su implantación supone un paso necesario en nuestra ciudad". Y señaló la disponibilidad del Ayuntamiento que lidera Francisco de la Torre en "sufragar parte de esta tasa con una bajada del IBI". "Esta tasa -continuó Porras- no solo garantiza una financiación más justa y transparente de servicio, sino que incentiva a los ciudadanos y nos acerca a un modelo verdaderamente sostenible".

Segunda mesa redonda

Tras la representante municipal se celebró la segunda mesa redonda de la jornada titulada ‘La economía circular en evolución’ y en ella intervinieron José Mª López Jiménez, director de Estrategia ESG en Unicaja, Elena Moreno, Jefa de Sostenibilidad y Energía en VOTORANTIM Cimentos España y Sylvia Cazalla, Waste & Circular Economy, Head of Environment de Moeve.

"La transformación hacia las finanzas sostenibles con tipos de interés más bajos, la gestión de la financiación que va a traer la nueva Ley de Accesibilidad que va a reformar buena parte del parque de viviendas de España, la creación de estructuras y la formación de la plantilla del banco" son, según José Mª López Jiménez, los objetivos que Unicaja está llevando a cabo en su transición hacia el modelo circular".

Para el representante de la entidad financiera malagueña se antoja "muy importante" la colaboración público-privada para acometer proyectos de economía circular. "Se hace necesario favorecer la situación de las empresas y de los ciudadanos. También de la financiación porque el sector financiero dispone de los recursos económicos" y apostó por fórmulas mixtas (con intervención del sector público) para hacerlos realidad".

José María López Jiménez, Elena Moreno y Sylvia Cazalla / ALEX ZEA

Elena Moreno, de VOTORANTIM Cimentos España tuvo muy claro que, "la cementera es parte de la solución y no el problema". Moreno destacó la política de puertas abiertas que está llevando la fábrica situada en La Araña, una de las más eficientes de Europa, con la constitución de foros de diálogo y de sostenibilidad que involucran a todos los actores de la comunidad. "La Economía circular es viable -señaló- y nuestra fábrica está abierta para que la gente se entere de los beneficios de la sostenibilidad".

Moreno comentó el "cambio transformador" que la cementera está llevando a cabo en su modelo de negocio: "El 60% de lo que empleamos ya procede de fuentes limpias porque usamos materias primas alternativas (unas 100.000 toneladas). Esto nos permite mejorar la huella de carbono y ofrecer productos sostenibles. La economía circular nos está permitiendo ser más competitivos", dijo.

Moreno destacó la importancia de la tecnología en labores de la cementera como son la captura y el almacenamiento de CO₂. "La tecnología nos permitirá llegar a la descarbonización total", señaló y dijo que la fórmula para llegar ahí es la suma de "seguridad jurídica, un marco regulatorio adecuado y la colaboración público-privada para la creación de esas infraestructuras".

La sala del Hotel Vincci Posada del Patio se llenó en la VII edición del Foro de Economía Circular / ALEX ZEA

Sylvia Cazalla, de Moeve, señaló que el cambio cultural "es el mayor reto" que está asumiendo la antigua Cepsa. "En una empresa como Moeve, que ha desinvertido en un 70% de la extracción de crudo, hemos tenido que renunciar a elementos que nos han acompañado desde hace 90 años, como ha sido nuestro nombre, pero esto nos ha servido también para sacar más productos que demanda la sociedad y ser más transversales. En índole interna, tenemos el fuerte compromiso de comunicar las ventajas de la economía circular a todos los empleados", afirmó. Por último destacó que desde las empresas hay que "encontrar soluciones creativas para continuar con la transición energética porque los modelos de negocio cambian para adaptarse a los nuevos tiempos" y señaló que el marco regulatorio debe ser "ágil para que acompañe y dinamice el proceso de transición".