Noelia Pace, la médium de los famosos, visita Málaga: fecha, lugar y cómo será su encuentro para 'conectar con el más allá'

Conectar con el más allá y reencontrarse con los que ya no están. Así se presentan las sesiones de Noelia Pace, una de las médiums más famosas de Argentina y parte de Latinoamérica, que ahora llega a Málaga.

A esta vidente se la conoce como la médium de los famosos, ya que es consultada por artistas, deportistas y políticos en su país natal, Argentina. Además, predijo su victoria en el Mundial de Fútbol 2022.

Pace aterriza en España por primera vez con Mediumnidad, un evento que combina el misterio de la conexión espiritual con intensas emociones y supuestos encuentros con personas que ya no están. Un tour por seis ciudades, entre las que está Málaga.

Noelia Pace es médium, vidente, especialista en espiritismo y esoterismo, tanatóloga, terapeuta transpersonal, gemoterapeuta, tarotista y estudiante de Psicología. Su primera visión fue cuando tenía seis años, cuando vio en su habitación al que era "el hermano de mi abuela materna, fallecido antes de que yo naciera".

Cómo son sus sesiones

Pace propone trascender “los límites de lo tangible” y explorar una dimensión de conexión espiritista y astral que, según afirma, permite reencontrarse con aquellos que ya no están físicamente.

En sus sesiones abiertas la dinámica es “muy activa” y, mientras habla de “qué es la muerte, qué es un duelo y qué nos pasa frente a la muerte”, va paseando por el teatro recibiendo “energías”.

¿Qué es lo que ve?

La médium describe lo que percibe como “un holograma, una imagen completa, escenas de cómo murieron o dónde están si desaparecieron”. Asegura que incluso puede "atravesar sus espacios” y sentir en su cuerpo “dolores, enfermedades o limitaciones” que tuvieron los fallecidos.

Explica que un alma puede aparecer muchas veces o solo una, según "lo que vino a hacer". Hoy asegura seguir viendo “constantemente cosas”, aunque ha aprendido a poner límites "como si le pusieras un horario a tu trabajo".

En ocasiones ha colaborado en casos de desaparición: "Solo en un caso fue un requerimiento del ejército", mientras que el resto procedieron de familias que buscaban ayuda. Con la policía se muestra cauta y prefiere participar solo cuando se siente "muy cómoda y muy segura".

Un show para escépticos

Pace anima a los escépticos a asistir a su encuentro: "Que vengan". Muchos asistentes que acuden obligados terminan confesándole: "Logré conectar con mi familiar, ahora sí entiendo, ahora sí creo". En su opinión, "el escepticismo es una manera de protegerse".

Fechas y lugar

El evento tendrá lugar en Málaga, en La Cochera Cabaret, el próximo lunes 24 de noviembre a las 19.30 horas.

Pero antes, Pace estará en: