GASTRONOMÍA
Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros
Este negocio familiar situado en la capital malagueña abrió sus puertas por primera vez en 1978
La pizzería más antigua de toda Málaga. Con este distintivo se da a conocer un restaurante italiano familiar con "las mejores pizzas y platos italianos", que abrió sus puertas en 1978 y que, desde entonces, ofrece sus especialidades de cocina tradicional desde 5 euros.
Este establecimiento localizado en la capital malagueña que suma casi medio siglo de historia es la Pizzería El Pavone, un negocio que asegura que combina tradición y autenticidad en cada uno de sus platos.
"Nuestras pizzas son elaboradas con ingredientes frescos y de alta calidad. Con cada bocado, saboreará la auténtica tradición italiana", afirma el propio negocio, que ofrece sus pizzas de toda clase de especialidades y gustos desde 5,70 euros las de 24 centímetros y desde 9,50 euros las de 32 centímetros.
Platos tradicionales italianos en la pizzería más antigua de Málaga
Además, en su amplia carta se encuentran platos clásicos italianos con entrantes desde 4,50 euros, como sus fingers de mozzarella, el queso provolone fundido, las bombas de parmesano o sus diferentes ensaladas
Entre sus platos también destacan toda clase de especialidades desde 8 euros como lasaña de carne, vegetal o queso; canelones de rabo de toro, berenjena o distintos tipos de risotto, a lo que se suma sus carnes desde 9,50 euros como escalope, pollo, solomillo o entrecot.
Platos de pasta en la pizzería más antigua de Málaga
Para los amantes de la pasta, este restaurante familiar ha perfeccionado su receta durante sus cinco décadas de trayectoria y ofrece toda clase de estilos desde 6,20 euros, a escoger entre espaguetis, macarrones, tortellini, fettucini, raviolis, risoni, gnocci y fagotti.
Y para completar la comida, este negocio dispone de una amplia variedad de postres desde 4,50 euros. Todo ello está disponible en su local de la calle Merlo número 45 de la capital, los lunes, jueves y domingo en horario de 13.30 a 16.00 horas, y de 20.30 a 23.30 horas.
Los martes, el horario de apertura es de 13.30 a 16.00 horas. Los miércoles el negocio permanece cerrado, mientras que el horario de viernes y sábado se amplía de 13.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 00.00 horas.
