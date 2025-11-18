A prisión el sintecho detenido en Málaga por asesinar a otro en los Jardines de Picasso

El hombre que fue detenido en Málaga hace una semana por el asesinato en los Jardines de Picasso de un sintecho hace casi cuatro años ha ingresado en prisión. Fuentes judiciales han informado hoy que el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital decretó el internamiento provisional, comunicado y sin fianza del detenido, un español de 57 años al que se investiga por asesinato. Las fuentes han añadido que la causa permanecía sobreseída desde el año 2021 por falta de autor conocido por parte de este mismo juzgado, pero los avances científicos y las innovadoras técnicas empleadas en el laboratorio ADN de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental (Granada) han permitido a la Policía Nacional resolver el caso.

El crimen trascendió sobre las 8.00 horas del 30 de noviembre de 2021, cuando un ciudadano alertó de la presencia de un hombre gravemente herido bajo uno de los bancos este parque situado entre las avenidas de Andalucía y de la Aurora, a la altura del Puente de las Américas. La víctima murió horas después en el hospital como consecuencia de las lesiones que sufrió en la cabeza. Los agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica iniciaron una investigación que comenzó la recogida de vestigios en la escena del crimen, donde había dos bolsas con enseres, comida y un cartón para refugiarse del frío. Los investigadores barajaron que el arma homicida fue una piedra.

La Comisaría Provincial de Málaga informó el pasado viernes de que desde el principio se trabajó sobre la hipótesis de que el presunto agresor, al igual que la víctima, sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido. Aunque el trabajo de campo inicial no aportó indicios concluyentes, las técnicas del laboratorio ADN terminaron señalando a un varón español que fue localizado la pasada semana a escasos metros de la escena del crimen.