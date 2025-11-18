Los profesionales de la sanidad privada de Málaga convocan cuatro días de huelga parcial: “La situación es insostenible”

Este martes los profesionales de la sanidad privada de Málaga han comenzado una huelga parcial que se extenderá durante cuatro días y afectará a todos los hospitales y clínicas privados de la provincia. El inicio del paro ha coincidido con una concentración frente al Hospital Vithas, convocada por CCOO, UGT, Satse y CSIF.

El periodo de huelga empieza este 18 de noviembre y continuará los próximos días 19, 25 y 26. Serán paros de dos horas por la mañana —de 10.00 a 12.00— y dos horas por la tarde —de 17.00 a 19.00—. Además, estarán acompañados de movilizaciones en los distintos hospitales del sector. Mañana los profesionales se concentrarán ante el Hospital Quirónsalud.

Según ha afirmado Alberto Fuentelsaz, Secretario Sanidad Privada CCOO en Málaga, la primera jornada de paro parcial ha sido “bastante participativa” y cerca de 200 personas han acudido a apoyar la concentración.

Operaciones suspendidas

En cuanto al impacto que han tenido las dos primeras horas de huelga, Fuentelsaz ha resaltado que ha provocado la suspensión de intervenciones quirúrgicas en varios hospitales de la provincia, como HM Hospitales. También se han visto afectadas algunas consultas externas y los servicios de radiología de algunos centros.

En total, están llamados a secundar el paro unos 7.000 profesionales que ejercen en la sanidad privada de la provincia, desde enfermeros hasta médicos, técnicos superiores sanitarios, administrativos o celadores. No obstante, Fuentelsaz ha denunciado que muchas clínicas, sobre todo los grandes grupos, como Quirónsalud o Vithas, “han puesto muchos impedimentos para ejercer el derecho a huelga”, fijando unos servicios mínimos excesivos.

Concentración de este marte frente al Hospital Vithas Málaga / L.O.

Aun así, ha señalado que están satisfechos con el seguimiento, que ha sido mayor de lo que esperaban, pues ha recordado que es la primera vez que se realiza una huelga en el sector sanitario privado de la provincia y “la verdad que están respondiendo muy bien los trabajadores”.

Motivos de la huelga

Según detalla CCOO en un comunicado, la convocatoria de huelga responde al estancamiento en las negociaciones colectivas y al bloqueo de los convenios por parte de las empresas que gestionan los principales centros hospitalarios privados de la provincia.

“La situación en la sanidad privada de Málaga es insostenible”, ha subrayado el secretario de CCOO, que ha criticado que, aunque el sector no deja de crecer, los grandes grupos hospitalarios, como QuirónSalud, Vithas o HM, continúan rechazando subidas salariales acordes al coste de la vida.

Concentración de este marte en el Hospiten de Estepona / L.O.

En este sentido, apuntan que la sanidad privada ha tenido un “crecimiento histórico” y que ya cuenta con más de medio millón de asegurados en la provincia, con un ritmo en el último año cercano a los 100 nuevos asegurados diarios.

Los sindicatos denuncian que a este crecimiento se suman “los conciertos millonarios” adjudicados por la Junta de Andalucía a los hospitales privados, “de los cuales QuirónSalud y Vithas resultan ser los mayores beneficiarios”.

Mejoras retributivas y sociales

“Mientras tanto, las empresas siguen bloqueando las negociaciones, ofrecen subidas salariales mínimas —muy por debajo del IPC— y mantienen a muchos de sus trabajadoras y trabajadores con sueldos muy cercanos al salario mínimo interprofesional”, ha explicado Fuentelsaz. “Estos grandes grupos hospitalarios, que están en la provincia de Málaga, aumentan sus beneficios, pero recortan en personal y en las condiciones laborales”, ha añadido.

Profesionales del Centro Médico Vithas Rincón de la Victoria / L.O.

Otros de los motivos que ha empujado a la huelga, según las organizaciones sindicales, es que las empresas se niegan a reducir jornadas consideradas "excesivas" por los trabajadores. “Todo ello ocurre en paralelo a un proceso continuado de expansión empresarial, con inversiones en obras de gran envergadura y ampliaciones de infraestructuras que no han ido acompañadas del correspondiente aumento de profesionales sanitarios, lo que incrementa la presión asistencial”, exponen en el comunicado, en el que advierten de que esta situación está afectando también a los usuarios.

Pacientes perjudicados

“No solo perjudica a los profesionales, también afecta a los usuarios que sufren esperas largas y una atención con menos recursos humanos ante el aumento de la gran demanda que existe”, ha argumentado el delegado de CCOO, que ha insistido en que “no se puede sostener el crecimiento de la sanidad privada a costa de los trabajadores y de la calidad asistencial”.

“Por eso convocamos esta huelga”, ha concluido Fuentelsaz, que ha asegurado que no cesarán en su lucha si “la patronal no nos presenta una plataforma decente y en condiciones que se pueda valorar por nuestra parte”. “Ya hemos empezado a hacer la huelga y no vamos a parar”, ha remarcado el profesional que exige salarios dignos y respeto, “porque cuidar a quienes cuidan también es cuidar a los pacientes”.

Según detallan las organizaciones convocantes en el comunicado, tras dos años de negociaciones para actualizar un convenio considerado "obsoleto", las empresas solo han aceptado una subida retributiva en 2024 y proponen ahora un incremento que consideran “insuficiente” para 2025, sin mejoras sociales ni reducciones de jornada. “Además, plantean subidas salariales para 2026 y 2027 que previsiblemente quedarán por debajo del aumento del IPC”, denuncian en el escrito, en el que critican que en la reunión celebrada este lunes en el SERCLA, la parte empresarial “volvió a negarse a negociar”.