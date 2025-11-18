Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas

Las fuertes lluvias que han asolado a la provincia de Málaga en las últimas jornadas han provocado la crecida de gran parte de sus ríos, que han visto multiplicados su caudal y embellecidos su paisaje en una explosión de naturaleza salvaje. Es lo que le ha ocurrido a dos de los nacimientos más impresionantes del territorio, que han visto sus balsas y corrientes convertidas en las cataratas más impactantes y hermosas de Málaga.

De ese modo, las redes sociales se han llenado de vídeos e imágenes alabando la majestuosidad de dos de los nacimientos más emblemáticos de la provincia, situados ambos en el municipio de Benaoján, en plena Serranía de Ronda y dentro de Parque Natural de Grazalema.

"La borrasca Claudia ha hecho que el nacimiento de Benaoján vuelva a mostrar su imagen más espectacular", se ha podido leer en redes sociales, donde destacan la nueva "cara" que presentan estas dos corrientes tras el paso del temporal.

Los dos manantiales de Málaga con cascadas tras las lluvias

Estos dos nacimientos que se pueden visitar con una sencilla ruta por el pueblo de Benaoján, conocido como el pueblo de las mil fuentes por su amplia presencia hidráulica, son el manantial de los Cascajales, también conocido como del Molino del Santo; y el de la Cueva del Gato.

De ese modo, el Molino del Santo, situado en la zona de la estación de ferrocarril de Benaoján, en la parte baja de la localidad, es considerado uno de los nueve puntos de muy alto valor de toda Andalucía que tiene Málaga.

Su origen se debe a la acumulación de agua en las rocas calizas, que aflora al exterior cuando contacta con materiales geológicos impermeables, recogiendo así las aguas de la depresión de Benaoján y las sierras cercanas, y llenado gran parte de la zona de saltos de agua y riachuelos.

Molinos instalados en los márgenes de estos dos nacimientos de Málaga

Esto ha hecho que a lo largo de los márgenes del nacimiento se puedan encontrar conducciones para llevar su agua a distintos molinos harineros y a una central hidroeléctrica para aprovechar su caudal.

Pero este no es el único manantial del municipio considerado un punto de muy alto valor, sino que junto a él se encuentra el de la Cueva del Gato, una gruta que mana agua durante todo el año que se ha convertido en uno de los principales referentes y emblemas no solo de la localidad sino de toda la provincia.

Se trata de un río subterráneo que nace prácticamente en Montejaque y alimenta el río Guadiaro que, además, cuenta con un amplio interés científico por el complejo sistema fluvial que tiene.

Una visita a este pueblo de Málaga con manantiales y cuevas subterráneas

Además, esta cueva ha sido declarada Monumento Nacional al tener uno de los sistemas espeleológicos más complejos de Andalucía en sus diez kilómetros de extensión y diez recorridos diferentes, con huellas de hace 14.000 años y con sus primeros habitantes situados en el Paleolítico.

Crecida de dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga, en Benaoján / Ayuntamiento de Benaoján

Y para completar esta jornada por la naturaleza más salvaje, los visitantes también pueden disfrutar del casco urbano de Benaoján, un pueblo con un trazado árabe con empinadas y serpenteantes calles que cuenta con uno de los sistemas de cuevas más importantes de toda España, como la mencionada Cueva del Gato o la Cueva de la Pileta, que tiene las pinturas rupestres más importantes de Andalucía y un completo sistema de estalactitas y estalagmitas.