El tirón de ventas de viviendas nuevas en Málaga mantiene al alza el mercado frente a una segunda mano que se estanca

La venta de viviendas sigue aumentando su ritmo en Málaga en este 2025 aunque el aumento de operaciones está en estos momentos muy concentrado en el segmento de obra nueva, frente a un mercado de segunda mano que se mueve en niveles más o menos similares a los del pasado año. La provincia malagueña ha registrado así, de enero a septiembre, un total de 18.767 operaciones de viviendas usadas (un 1,5% más que el año anterior) y otras 8.909 de nueva construcción (un 23,2% más), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estas cifras, la compraventa de viviendas muestra una subida general del 7,7% con un total de 27.676 operaciones en la provincia de Málaga. La fuerte demanda y la bajada de los tipos de interés de meses anteriores parecen seguir espoleando al mercado de compradores, a pesar del contexto de altísimos precios de las casas.

A nivel provincial son Madrid (61.948), Barcelona (55.465), Alicante (41.175) y Valencia (30.972) las que encabezan la clasificación de ventas en lo que va de ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Por segmentos de mercado, la provincia malagueña ha registrado en este 2025, de enero a septiembre, un total de 18.767 operaciones de viviendas usadas (un 1,5% más que el año anterior) y otras 8.909 de nueva construcción (un 23,2% más que el año anterior). Así, el crecimiento de ventas de este 2025 está muy centrado en la obra nueva, mientras que la segunda mano presenta una subida muy contenida.

Cabe destacar, de hecho, que Málaga es la tercera provincia que más casas nuevas vende de España en lo que llevamos de 2025, sólo por detrás de Madrid (14.291) y Barcelona (10.978) y justo por delante de Alicante (8.019) y Sevilla (4.917).

Una maqueta de una promoción de viviendas en el reciente Simed de Málaga. / Álex Zea

Compra de vivienda en España

La compraventa de viviendas subió en septiembre un 3,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 63.794 operaciones, su mayor cifra en este mes desde el inicio de la serie, en 2007, y su segundo mejor dato de este año tras el de julio, según los datos del INE. Con el repunte registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de que en agosto bajara un 3,4% tras 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 14,4% (para un total de 553.754) tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 24,1% (han sido 117.010) y las realizadas sobre viviendas usadas en un 12% (416.744).

La falta de stock hace que todo se venda

Los portales inmobiliarios celebran los buenos dato de compraventas de vivienda pero aseguran que este ritmo de crecimiento, mucho más moderado que en los meses de la primera mitad de año, podría indicar que el techo del volumen de compraventa está próximo a alcanzarse.

"La oferta disponible está en mínimos, marcando un claro límite a este crecimiento. En paralelo los altos precios que se están alcanzando provocan que muchos compradores se retiren debido a la imposibilidad de hacer frente a estos importes", explica el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, que señaló que, pese a esto, se siguen superando largamente las 700.000 viviendas vendidas en 12 meses, lo que da idea de la fortaleza de la demanda en estos momentos.

De la misma opinión es el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) Miguel Ángel Gómez Huecas, quien indica que se está produciendo una normalización de las operaciones debido a que los precios "ya están empezando a topar con los salarios" mientas "existe una evidente falta de producto en el mercado".

Gómez Huecas detalla que en cuanto un piso sale a la venta, se vende, debido a la "falta de stock" y a "una demanda que sigue muy activa". "Pese a un contexto geopolítico convulso, este ejercicio estará muy cerca de los récords históricos de la serie gracias a factores económicos como una baja tasa de desempleo, una gran necesidad habitacional y unas condiciones favorables de acceso al crédito", afirma.

"Ciclo de optimismo" en el comprador

Por su parte, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, asevera que septiembre de 2025 ha sido el mejor septiembre de la serie histórica, rebasando incluso el pico de 2007, cuando se registraron 61.723 transacciones. El mercado, a su juicio, vive un ciclo de optimismo, impulsado por los bajos tipos de interés y la confianza del comprador, a lo que se suma tasa de ahorro familiar robusta y unas condiciones hipotecarias sensiblemente "más favorables", lo que ha impulsado el mercado.

Respecto al futuro del mercado inmobiliario, indicó que la actual inestabilidad geopolítica está reforzando la percepción de la vivienda como un valor refugio, lo que podría traducirse en un repunte adicional de la demanda. "A esto se suman las políticas incentivadoras, como los avales ICO, que impulsan la compra entre jóvenes y familias con menores a cargo: de hecho, uno de cada tres jóvenes compradores accederá al mercado gracias a estas nuevas condiciones hipotecarias", destaca.

Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font, esta situación deriva de una demanda muy activa y los tipos contenidos. Asimismo, indica que las expectativas de aumentos de precio "seguirán estimulando el mercado" y "con toda probabilidad" seguiremos instalados en el momento de gran actividad que vive el sector. "Esto se contrapone con la oferta escasa con lo que no cambian las previsiones de aumentos de unos precios de la vivienda que ya están en máximos históricos", comenta.