Más de 216.500 malagueños ya están vacunados frente a la gripe

Más de 216.570 personas se han vacunado ya en la provincia malagueña frente a la gripe, lo que sitúa a Málaga como la segunda de Andalucía con más personas vacunadas, según los datos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Por provincias, en Almería se han vacunado ya 108.106 personas, 156.137 en Cádiz, 145.445 en Córdoba, 156.945 en Granada, 74.636 en Huelva, 126.083 en Jaén, 216.572 en Málaga y 296.727 en Sevilla, han informado desde el Gobierno andaluz en una nota.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha hecho esta semana un nuevo llamamiento a la vacunación, "clave para proteger a la población más vulnerable ante las infecciones respiratorias". Ha señalado que desde el Gobierno de Andalucía "estamos trabajando para seguir incrementando la cobertura de la población diana" y ha recordado el inicio de los 'Miércoles sin cita', en los que los andaluces se pueden vacunar de gripe y covid sin cita previa.

Asimismo, Sanz ha destacado también que "un total de 1.280.651 andaluces han recibido ya la vacuna de la gripe, es decir, que hemos alcanzado en estos momentos una cobertura del 35% de la población diana". En el grupo de mayores de 60 años, un total de 840.567 se han vacunado ya frente a la gripe, mientras que en el de los mayores de 70 años, 370.886 lo han hecho también ya frente al covid. Estos datos representan una cobertura del 37,9 y 29,8%, respectivamente.

Además, 273.229 personas mayores de 80 años se han vacunado frente a la gripe, y en esta franja de edad, un total de 187.963 se han vacunado frente al COVID, lo que equivale a una cobertura del 60,0% y el 37,2%.

Otro dato que, ha asegurado el consejero de Sanidad, "invita al optimismo" está en las residencias de mayores, donde se ha alcanzado el 87,8% de la cobertura con la administración de 31.686 dosis frente a la gripe, y 28.482 dosis frente al covid, con un 79% de cobertura. En lo que se refiere a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, 44.366 han recibido ya la vacuna de la gripe hasta alcanzar el 31,8% de cobertura. "Hemos previsto que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces".

Asimismo, desde la Junta han incidido en que este 19 de noviembre se celebra la segunda jornada de 'Miércoles sin cita' y la provincia de Málaga cuenta con 117 puntos habilitados para que los malagueños puedan acudir a vacunarse.

Durante los miércoles de vacunación sin cita, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de cinco años, embarazadas y de personas con patologías crónicas.

En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe y/o covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. Además, desde el SAS se van a empezar a enviar SMS a la población diana pendiente de vacunación, para recordar la importancia de protegerse y estar vacunados.

Junto a la vacuna, las principales recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha invertido 23,67 millones de euros.