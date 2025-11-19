Abre Sushita en Málaga, el restaurante de sushi favorito de los famosos: qué comer y precios

Apenas un año tras su cierre, el restaurante ‘El Chinitas' ya tiene sustituto. El local de la calle Moreno Monroy ha abierto de nuevo, bajo una nueva marca: Sushita, la cadena de sushi más famosa de Madrid y que ha elegido el Centro de Málaga para abrir su primer restaurante fuera de la capital.

Y no es una cadena cualquiera. Sushita es sinónimo de lujo, interiorismo exclusivo y clientela VIP. En la capital madrileña se ha convertido en todo un fenómeno, frecuentado por personalidades del mundo de los negocios, la moda y el deporte.

Entre su clientela se encuentran figuras como la reina Sofía, Mónica Cruz, Lorenzo Caprile o Eugenia Martínez de Irujo, que han colaborado con la cadena diseñando la cubertería y vajilla de los locales Sushita Cabana y Sushita Green, disponible también para la venta online.

Qué se come y por cuánto

La propuesta gastronómica de Sushita combina creatividad, sofisticación y fusión asiática con productos de alta calidad.

En su carta destacan: makis originales como el de solomillo al oporto, anguila en tempura, salmón a la plancha, foie con pera caramelizada, atún picante o gambones en tempura.

Sashimis, tartares y pokés. Platos calientes como el bao de wagyu con huevo de codorniz y salsa teriyaki, el solomillo al carbón de encina con mermelada de cebolla y pesto asiático, o los mini tacos con base de patata de atún, salmón o pez limón.

Otras propuestas como el carpaccio de hamachi con ricotta o el tiradito de atún, muy populares en Sushita Cabana y opciones vegetarianas, como el arroz jazmín o la pasta con trufa, setas y huevo ecológico escalfado. Y para completar la experiencia: nigiris, sopas, ensaladas, noodles, arroces y postres.

El precio medio por comensal ronda entre los 30 y los 50 euros, según el tipo de platos escogidos.

La falta de relevo generacional obligó, el pasado 28 de noviembre, al restaurante ‘El Chinitas' a echar el cierre. Y así, tras 37 años al servicio de los malagueños, uno de los pocos restaurantes autóctonos de la ciudad desaparecía para siempre.