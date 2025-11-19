Gastronomía
Abre Sushita en Málaga, el restaurante de sushi favorito de los famosos: qué comer y precios
Entre sus clientes figuran la reina Sofía, Mónica Cruz, Lorenzo Caprile o Eugenia Martínez de Irujo. Este local El local ocupa el espacio del Chinitas
Apenas un año tras su cierre, el restaurante ‘El Chinitas' ya tiene sustituto. El local de la calle Moreno Monroy ha abierto de nuevo, bajo una nueva marca: Sushita, la cadena de sushi más famosa de Madrid y que ha elegido el Centro de Málaga para abrir su primer restaurante fuera de la capital.
Y no es una cadena cualquiera. Sushita es sinónimo de lujo, interiorismo exclusivo y clientela VIP. En la capital madrileña se ha convertido en todo un fenómeno, frecuentado por personalidades del mundo de los negocios, la moda y el deporte.
Entre su clientela se encuentran figuras como la reina Sofía, Mónica Cruz, Lorenzo Caprile o Eugenia Martínez de Irujo, que han colaborado con la cadena diseñando la cubertería y vajilla de los locales Sushita Cabana y Sushita Green, disponible también para la venta online.
Qué se come y por cuánto
La propuesta gastronómica de Sushita combina creatividad, sofisticación y fusión asiática con productos de alta calidad.
En su carta destacan: makis originales como el de solomillo al oporto, anguila en tempura, salmón a la plancha, foie con pera caramelizada, atún picante o gambones en tempura.
Sashimis, tartares y pokés. Platos calientes como el bao de wagyu con huevo de codorniz y salsa teriyaki, el solomillo al carbón de encina con mermelada de cebolla y pesto asiático, o los mini tacos con base de patata de atún, salmón o pez limón.
Otras propuestas como el carpaccio de hamachi con ricotta o el tiradito de atún, muy populares en Sushita Cabana y opciones vegetarianas, como el arroz jazmín o la pasta con trufa, setas y huevo ecológico escalfado. Y para completar la experiencia: nigiris, sopas, ensaladas, noodles, arroces y postres.
El precio medio por comensal ronda entre los 30 y los 50 euros, según el tipo de platos escogidos.
La falta de relevo generacional obligó, el pasado 28 de noviembre, al restaurante ‘El Chinitas' a echar el cierre. Y así, tras 37 años al servicio de los malagueños, uno de los pocos restaurantes autóctonos de la ciudad desaparecía para siempre.
