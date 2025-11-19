Acuerdo unánime por la movilidad en Málaga: la Diputación exige mejoras en carreteras y transporte público al Gobierno y la Junta

La magnitud alcanzada por los problemas de movilidad en la provincia de Málaga ha posibilitado un acuerdo unánime en el pleno de la Diputación para exigirle mejoras en carreteras y transporte público tanto al Gobierno central de Pedro Sánchez como a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Todos los partidos representados -el PP, el PSOE, Vox y la confluencia de izquierda Con Málaga- aparcaron la confrontación y reclamaron desde mejoras en la A7 y el Cercanías o la ampliación del Metro de Málaga y de la frecuencia de los autobuses hasta la bonificación del peaje o infraestructuras viarias pendientes, como la Carretera del Arco y la conexión de la Axarquía con Alhama de Granada

En la serie de actuaciones que contempla el texto suscrito por todos para mejorar la movilidad en la provincia, varias de estas peticiones ponen el foco sobre la situación del tráfico en la parte oriental de Málaga. Se contempla "con carácter urgente" la redacción y ejecución del proyecto del tercer carril en la autovía del Mediterránea (A7) entre Málaga y Rincón de la Victoria. Al mismo tiempo, se ha aprobado pedir a la Junta de Andalucía que redacte a la mayor brevedad posible los estudios que permitan la licitación del proyecto de ampliación del metro a Rincón de la Victoria y al PTA, así como que se refuercen y se aumenten las frecuencias de transporte interurbano entre Málaga y Rincón de Victoria y con el resto de la Axarquía

A su vez, se solicita la puesta en marcha de un plan de bonificaciones para los usuarios de la autopista de la Costa del Sol (AP7), tal y como se ha aprobado en otros territorios españoles. También se acuerda reclamar al Ministerio de Transportes que mejore y amplíe la red de trenes de Cercanías en la provincia (líneas C1 y C2, a Fuengirola y al Guadalhorce, respectivamente).

Igualmente, se insta al Gobierno andaluz a que lleve a cabo la culminación de la Carretera del Arco, en el tramo pendiente de Casabermeja a Casapalma, y la conexión de la Axarquía con Alhama de Granada.

Carriles reversibles

El texto aprobado también contempla solicitar al Ministerio de Transportes la implantación de carriles reversibles en los tramos más saturados de la A7 como medida transitoria que aliviaría el tráfico mientras se ejecuta el tercer carril, así como mejorar y reordenar los accesos y salidas de la ronda Este, especialmente entre El Limonar (Málaga) y Añoreta (Rincón de la Victoria), siguiendo las propuestas técnicas ya elaboradas por los ayuntamientos afectados, que en su día encargaron un estudio a la Fundación Madeca de la Diputación. Este informe señala actuaciones en siete enlaces de la A7, cuyo coste rondaría los 14 millones de euros, apuntando soluciones como rediseñar los ramales de acceso con nuevas estructuras para entrar o salir a la autovía, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito.

El pleno de la institución provincial también reclamó al Gobierno la creación de una unidad de intervención rápida capaz de actuar de manera inmediata ante accidentes, averías o incidencias en la A7, con lo que se reduciría su impacto sobre la circulación y los atascos que se producen con frecuencia. Así, instó al Ministerio a que active un servicio público de grúa para vehículos pesados, de forma que se pueda retirar con la máxima agilidad camiones averiados que también provocan retenciones prolongadas.

"Momento clave de crecimiento"

El presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), señaló que la provincia de Málaga atraviesa “un momento clave de crecimiento económico, turístico y demográfico” y, por ende, consideró que “su liderazgo en la creación de empleo y su capacidad para atraer inversiones hacen imprescindible contar con unas infraestructuras de transporte acordes a sus necesidades”. Eso sí, Salado no perdió la ocasión para alertar de que "la movilidad en la provincia se encuentra al límite por la falta de planificación y la ausencia de inversiones por parte del Gobierno central". Salado reiteró, además, el compromiso de la Diputación de Málaga con la mejora de las infraestructuras y la movilidad en la provincia y recordó que, desde el año 2019, la institución provincial ha destinado 107 millones de euros a mejorar la red provincial de carreteras.

Las críticas del PP al Ejecutivo nacional contrasta con lo que viene defendiendo el subdelegado del Gobierno en Málaga, el socialista Javier Salas, quien considera que "todas las administraciones deben trabajar para mejorar la movilidad en las carreteras de la provincia" y viene reclamando a la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos que tomen también medidas porque "solo por parte del Gobierno de España no se puede buscar una solución". A la vez que sostiene que las grandes infraestructuras de la provincia las han realizado los gobiernos socialistas, Salas defiende los estudios ya iniciados por el Gobierno para ampliar la A-7, para mejorar la frecuencia y la capacidad de los trenes Cercanías o para impulsar el tren litoral, entre otras actuaciones en materia de movilidad. Este mismo miércoles, Salas destacó que el Gobierno ha movilizado en torno al 90% de la inversión global de la línea de tren Algeciras-Bobadilla, con una cifra de 470 millones de euros, en el marco de su visita a las obras que Adif está realizando en la estación malagueña de Bobadilla.

El debate abierto sobre movilidad también lleva estos días a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, a poner en valor las inversiones movilizadas por la Junta de Andalucía en la mejora de las infraestructuras de movilidad de la provincia de Málaga, "a un ritmo que nunca antes se había realizado". Navarro asegura que, en los últimos siete años y con un total de 436 millones de euros, se han acometido mejoras en la red de carreteras autonómicas y se ha avanzado en la ampliación del Metro de Málaga.