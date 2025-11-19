Estafa
Alertan de que el evento ‘The Japan Vibes’ en Málaga es una "estafa”
El Ayuntamiento desmiente haber autorizado el evento y la Embajada de Japón en España niega tener relación con esta supuesta actividad que se publicita
El Ayuntamiento de Málaga desmiente que haya autorizado la celebración del evento ‘The Japan Vibes’, que se publicita tanto a través de una página web como en redes sociales para los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 en el Parque de Huelin, con entradas que oscilan entre los 39,50 hasta los 58 euros. De acuerdo a la información publicada por los organizadores, este espectáculo también tiene fechas de celebración previstas entre enero y mayo en otras ciudades del país.
Tras tener conocimiento de este anuncio y constatar que desde ningún departamento municipal se ha autorizado dicha actividad, el Ayuntamiento ha contactado con la Embajada de Japón en España, desde donde también han confirmado que no tienen ningún vínculo con este evento. En este sentido, la Embajada emitió anoche un comunicado publicado en su página web (https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01320.html): “Estamos recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado ‘The Japan Vibes’ y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la Embajada. Aconsejamos que tomen las precauciones necesarias, ya que se han observado recientemente los siguientes casos en otros países”. Dicho comunicado hace referencia a un comunicado de la Embajada de Japón en Chile en el que se advierte sobre una “posible estafa” relacionada con un evento de temática japonesa.
El Ayuntamiento malagueño recomienda a la ciudadanía que antes de adquirir entradas verifique la fiabilidad de la información.
