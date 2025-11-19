El Ayuntamiento de Málaga deniega la calificación ambiental para la gasolinera en La Pelusa

Tercer portazo de las administraciones al proyecto de una gasolinera de bajo coste en La Pelusa. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha denegado la calificación ambiental solicitada por Petroprix Energía, S. L. para la instalación de la estación de suministro de carburantes en la calle Potosí, en la barriada de La Pelusa, en el distrito Este, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

La resolución ha sido dictada en base al informe de Evaluación de Impacto en Salud desfavorable emitido por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, fechado el pasado 4 de noviembre de este año. Este procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplica al emplazarse la actividad a una distancia inferior a mil metros de zonas residenciales, "por lo que hay que considerar aspectos como el aire ambiente, el ruido, el riesgo de contaminación del suelo, la generación de residuos, la seguridad química y el riesgo de accidentes en zonas pobladas", resalta el comunicado.

El pasado 9 de agosto de 2024, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta ya emitió un informe contrario a la viabilidad de este proyecto. Entre sus conclusiones, se afirmaba que "se considera no viable el desarrollo de la actividad propuesta porque se entiende que podría generar impactos negativos significativos en la salud". En concreto, al analizar las alegaciones presentadas al proyecto, la administración autonómica le dio la razón a los vecinos e indicó “la imposibilidad legal de que el uso pretendido obtenga calificación ambiental favorable” ante la distribución de hidrocarburos tan cerca de un núcleo residencial. Así, se tuvieron en cuenta “la grave afectación ambiental; efectos sobre la salud derivados de la exposición a sustancias tóxicas; la proximidad a industrias del aluminio, al CEIP Antonio Gutiérrez Mata y a zonas residenciales”.

El Ayuntamiento malagueño ya dictó una resolución en el mismo sentido el pasado 1 de julio basándose en un segundo informe desfavorable de la Junta de Andalucía fechado el 27 de junio, contra la que el promotor presentó un recurso de reposición el 29 de julio en el que solicitaba que se incluyera en el expediente un estudio de dispersión de contaminantes presentado por la mercantil y que no había sido remitido a la Consejería de Salud.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha estimado este recurso, lo que conlleva la anulación de la citada resolución y la retroacción del procedimiento al momento del envío de toda la documentación a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, el pasado 30 de julio.

Posteriormente, con fecha 5 de noviembre, se recibe un nuevo informe de la Consejería de Salud en el que ratifica el sentido no viable de Evaluación de Impacto en la Salud del primer informe emitido el 27 de junio. Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento deniega la calificación ambiental.

Vecinos con la presidenta vecinal de La Pelusa, Inmaculada de la Torre, en el solar de calle Potosí donde iría la gasolinera. En una foto de este verano.. / A.V.

"Una noticia maravillosa"

La noticia de esta tercera negativa de las administraciones a una gasolinera de bajo coste en calle Potosí la conoció la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Pelusa, Inmaculada de la Torre, a través de este diario. Para la dirigente vecinal, se trata de "una noticia maravillosa", porque, tras tres negativas, deja poco margen de maniobra a Petroprix para seguir insistiendo en emplazar la gasolinera en esta parcela.

Inmaculada de la Torre recordó que, como adelantó este diario, lo que los vecinos reclaman es que el Ayuntamiento permute la parcela con Petroprix, para liberar este solar, con vistas a que albergue un centro ciudadano con una pequeña zona verde.

En este sentido, Inmaculada de la Torre explicó que lleva muchos meses solicitando una reunión con los concejales de Málaga Este, Carlos Conde, y Urbanismo, Carmen Casero, para recordar el compromiso de esta última concejala, en el pleno de mayo pasado, de llevar a cabo la propuesta de los vecinos, una vez finalizara el trámite de evaluación del impacto en la salud, por parte de la Junta de Andalucía, «y caso de ser nuevamente desfavorable», como así ha ocurrido. "Esperemos que hagan lo que prometieron", indicó la presidenta vecinal.