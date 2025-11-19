La calle Larios de Málaga escala posiciones como una de las vías comerciales más caras de España

La calle Larios de Málaga se ha confirmado un año más como una de las principales arterias comerciales de España, según el último informe global 'Main Streets Across the World' de la consultora Cushman& Wakefield. La céntrica vía malagueña escala un puesto y se sitúa ya en la qunta posición del ranking nacional, con una renta prime de alquiler de 2.640 euros por metro cuadrado al año (es decir, 220 euros por metro al mes), lo que supone un incremento de precios del 10% en relación al año anterior. "La disponibilidad de locales en la zona super prime de Málaga es inexistente, lo que evidencia la fuerte demanda y la escasez de espacio en este tramo comercial", señala la consultora.

El estudio de Cushman&Wakefield analiza las rentas prime de las calles comerciales en 92 ciudades de todo el mundo. En el caso de España, se destaca el "constante atractivo" del Passeig de Gràcia de Barcelona, la más cara del país, que este año asciende una posición y ocupa ya el puesto 16 en el ranking mundial con una renta prime de 3.420 euros por metro al año (285 al mes), con un aumento del 8% respecto al año anterior.

"Ocupar un espacio en estas calles va más allá del lujo. La presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos", apunta el responsable de Cushman & Wakefield para la zona de EMEA Retail, Rob Travers.

Los datos del último informe de Cushman&Wakefield ponen de manifiesto que la presencia física sigue siendo una apuesta clave para las marcas, que continúan buscando ubicaciones icónicas y superprime en las principales ciudades del mundo.

"El atractivo de las principales calles comerciales del mundo reside en su combinación única de patrimonio, visibilidad y prestigio cultural. Más que destinos de compras, son espacios donde las marcas construyen relato, expresan identidad y se conectan con el consumidor. Para muchos retailers, estar en una ubicación prime ya no es un valor añadido, sino una necesidad”, apunta Travers.

Las calles comerciales más caras de España

Al Passeig de Gràcia barcelonés le sigue en España, como segúnda vías más cara, la calle Serrano, en Madrid, lcon unas rentas de 3.300 euros anuales (275 al mes) y una subida ineranual del 8%. "Este crecimiento viene impulsado por la continua incorporación de grandes firmas internacionales, cuya presencia ha contribuido de forma decisiva a este incremento pronunciado de las rentas", apunta.

El podio español lo completa la Gran Vía de Madrid que se sitúa en tercera posición, con una renta prime de 3.120 euros al año (260 al mes). La vía madrileña supera este año a Portal de l’Àngel, en Barcelona, con quien compartía posición en la edición anterior del ranking. Por su parte, Portal de l’Àngel comparte la cuarta posición con las calles José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, que registran una renta prime de 3.060 euros al año (255 al mes).

Más allá de estas dos ciudades, y tras el citado caso de la calle Marqués de Larios en Málaga (que es quinta); aparecen las calles Fuencarral, en Madrid (sexta, con 2.160 €/m²/año-180 €/m²/mes-); Colón, en Valencia (séptima con 1.800 €/m²/año -150 €/m²/mes-); Tetuán, en Sevilla (octava, con 1.680 al año -140 al mes-); Gran Vía, en Bilbao (novena posición, con 1.620 al año-135 al mes-); y Goya, en Madrid (décima, con 1.560 al año-130 al mes).

Ota imagen de la calle Larios de Málaga. / Álex Zea

Fuera del top ten español, aparecen como las calles Pelayo, en Barcelona, y Jaime III, en Palma de Mallorca, que comparten la undécima posición, con 1.440 euros al año (120 al mes); la Avenida Diagonal (puesto 12, con 1.200 al año y 100 al mes); seguidas de la Plaza de la Independencia, en Zaragoza, y Rambla Catalunya, en Barcelona, que comparten el puesto 13 con 1.140 al año y 95 al mes); y, por último, en la posición 15, la calle Portaferrisa, en Barcelona, con 1.080 euros al año y 90 al mes).

“En España, el crecimiento de las rentas responde directamente a la tensión competitiva provocada por la escasa disponibilidad en las ubicaciones más cotizadas. En Serrano la disponibilidad es prácticamente inexistente y en Passeig de Gràcia apenas alcanza el 3%. Esta falta de espacio explica por qué las principales calles comerciales siguen siendo el escaparate global más potente para la diferenciación y la experiencia de marca”, afirma Rob Travers.

El turismo, motor clave de las compras

El turismo internacional se consolida como el principal motor de los destinos de retail superprime, según el informe. "A pesar de la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas, el flujo de turistas internacionales sigue creciendo con fuerza. Este dinamismo beneficia especialmente a lasprincipales calles comerciales del mundo, donde los turistas buscan experiencias de compra únicas, inmersivas y memorables", afirma la consultora.

En el caso de España, el turismo también se ha consolidado como un pilar clave, con un volumen de visitantes internacionales que alcanzó los 53 millones entre enero y septiembre de 2025, un 5% más que en el mismo período del año anterior. Este crecimiento, liderado por turistas procedentes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ha beneficiado a las zonas comerciales más relevantes del país.

New Bond Street de Londres, la calle comercial más cara del mundo por primera vez / L.O.

New Bond Street de Londres es la calle comercial más cara del mundo

El informe Main Streets Across the World de Cushman&Wakefield confirma que Europa continúa liderando el ranking, después de haber superado a Estados Unidos el año pasado. Por primera vez, New Bond Street, en Londres, se sitúa como la calle comercial más cara del mundo, con unas rentas de 20.482 €/m²/año (1.707 €/m²/mes), tras un incremento del 22 % respecto al año anterior.

Le sigue de cerca la Via Montenapoleone, en Milán, que ocupa la segunda posición con 20.000 €/m²/año (1.666 al mes), manteniendo su nivel de 2024, mientras que la Upper Fifth Avenue, en Nueva York, completa el podio con 18.359 euros al año (1.530 al mes). En cuarta posición se mantiene la lujosa Tsim Sha Tsui, en Hong Kong, con 13.907 euros anuales (1.159 euros al mes), donde las rentas bajan un 6 %, y el Top 5 lo cierra la parisina Avenue des Champs Élysées, que conserva sus rentas en 12.519 euros el año (1.043 al mes).

Asimismo, destaca el crecimiento del 10% en las rentas de la calle Ginza, en Tokio, que ocupa la sexta posición.