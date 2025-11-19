El campo respira ante unas lluvias que equilibran el tan caluroso octubre en Málaga

El campo en Málaga ha respirado justo en la mediación de este mes de noviembre, con seis semanas ya transcurridas del nuevo año hidrológico, al recibir de manera generalizada decenas y decenas de litros por metro cuadrado como consecuencia del paso de la borrasca Claudia por la provincia. Después de unos meses de septiembre y octubre especialmente secos, un décimo mes del año que marcaba máximas históricas desde 1942 y un verano igualmente escaso en precipitaciones, los agricultores habían empezado a mostrar bastante preocupación.

Queda aún otoño por delante y se espera que el próximo invierno incremente los registros pluviométricos, pero con áreas del Valle del Genal, Sierra Bermeja o comarca de la Axarquía que ya han sumado más de 100 litros por metro cuadrado se observa de otra manera esta recta final de 2025. Así lo destacan portavoces de las agrupaciones agrícolas Asaja, COAG y UPA. El olivar coinciden todos ellos en que resulta un primer beneficiado, ante la proximidad de la campaña de recolección.

Aguacate

No obstante, el aguacate que ya empieza a tomar calibre para su recogida, que se prolongará hasta primavera, o los cítricos, también han recibido como agua de mayo estas abundantes lluvias. Son las primeras de consideración en siete meses, los que llevaban casi sin subir de manera significativa los pantanos. En su conjunto han recibido más de 4 hectómetros cúbicos, si bien es cierto que los incrementos más elevados corresponden a las presas del litoral, las de La Concepción y La Viñuela.

Más de 100 litros han caído en Benamargosa, donde hace un año se registraron importantes daños. / l.o.

Análisis de Asaja en Málaga

Para la agrupación de Asaja en la provincia, estas precipitaciones han supuesto como primer análisis «un alivio significativo para el sector agrario, contribuyendo a mejorar las condiciones del suelo y favoreciendo el desarrollo de los cultivos». Alega este colectivo que las lluvias acumuladas han sido especialmente positivas, con registros que oscilan entre los 50 y 60 litros por metro cuadrado «en las zonas donde menos ha llovido», y que han alcanzado hasta 160 litros en las áreas más beneficiadas».

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, constata que ha sido una borrasca cuyos registros de lluvia «le han venido fenomenal al campo. Ha caído muy bien y el terreno estaba tan seco que no se ha corrido ni una gota. Toda la aceituna que estaba arrugada, en cuanto al olivar, y el estado de los árboles, con las hojas muy secas, ahora se recuperarán y se podrán recoger. De hecho, en los próximos días se reiniciará la campaña de recolección de forma generalizada».

En un comunicado, este colectivo también se refiere a la mejoría que suponen estas lluvias para el almendro y la vid, así como para los pastos y forrajes destinados al ganado. La aceituna de mesa es la que no se ha podido beneficiar, puesto que ya está recogida, mientras que la aceituna destinada a aceite sí que se verá favorecida por el aumento de la humedad.

En cuanto a los cultivos herbáceos, tanto los ya sembrados como los pendientes de siembra, afrontan ahora una perspectiva mucho más prometedora.

La disponibilidad de alimento natural reduce costes y mejora el bienestar animal. / L.O.

Ganadería

Para la ganadería, la situación es asimismo positiva, ya que la mejora de los pastos permitirá incrementar la disponibilidad de alimento natural, reduciendo costes y mejorando el bienestar animal.

No obstante, Asaja recuerda a las administraciones la importancia de «avanzar en la construcción y mejora de infraestructuras hídricas que logren almacenar y gestionar el agua de forma más eficiente», como es el caso de esa desaladora tan esperada en La Axarquía. Las soluciones a medio plazo deben ser la principal garantía, además, para fijar la población en los territorios, según señala Asaja.