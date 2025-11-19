Los alcaldes infantiles Claudia Moreno e Ignacio Alonso llevan la voz de la infancia malagueña a Andalucía y Madrid

La participación infantil en Málaga cierra una etapa destacada con dos representantes que han llevado sus propuestas a niveles autonómicos y estatales. Claudia Moreno Moya finaliza su mandato como alcaldesa infantil de Málaga, tras un año de trabajo en el que ha ejercido también como representante de Málaga en el Grupo Asesor de UNICEF Andalucía, labor que finaliza con su intervención en el Parlamento Andaluz. Por otro lado, Ignacio Alonso, anterior alcalde infantil de Málaga, es el único andaluz integrante del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Por ello, viaja a Madrid para reunirse con la Ministra de Juventud e Infancia y con el Presidente del Gobierno, donde presentará un texto sobre participación infantil.

Y se da la circunstancia de que ambos, además de malagueños, son compañeros de colegio, ya que estudian en Maristas de Málaga.

Claudia Moreno

La alcaldesa infantil de Málaga, Claudia Moreno, dice que este año "ha sido una experiencia que me ha cambiado mucho y, la verdad, que ha sido súper gratificante poder ser la voz de los niños de Málaga".

Moreno afirma que "el mayor aprendizaje es el haber conocido a tantos niños de colegios diferentes. Además de haber aprendido una gran cantidad de costumbres y tradiciones, que te enriquecen".

La estudiante del Colegio Maristas de Málaga analiza su día con más impacto durante su año como alcaldesa: "Recuerdo con mucho cariño el día de la cabalgata a los Reyes Magos, porque además de leer la carta y conocer a los reyes, don Francisco me acogió en su despacho junto a mi familia y estuvimos súper a gusto. También, ese mismo día salía patinando con mis compañeras" abriendo la cabalgata, apunta.

Durante la estancia de Claudia en el cargo ja querido centrarse en luchar contra el acoso escolar: "Hemos defendido la lucha sobre todo el bullying, el ciberbullying, el acoso escolar y el cumplimiento de los derechos de los niños. Además, defendemos que todos los niños hagan aquello que les gusta. Nos hemos preparado varias reuniones y hemos decidido que el tema de este año será el acoso y el ciberacoso. En esas reuniones yo, por ejemplo, he trabajado la parte de las soluciones y las propuestas, y la verdad es que me ha encantado que me asignaran ese punto porque, al final, es lo que puede hacer que mejore nuestra pequeña sociedad de niños. Queremos que, sobre todo, se recuerden nuestras propuestas y soluciones; aquello que, desde nuestro punto de vista, consideramos necesario para que este problema tan grande pueda terminar", explica.

Moreno aprovecha para darle algunos consejos a la próxima alcaldesa: "Qué disfrute mucho de la experiencia, porque es algo único y especial que te cambia y te aporta un montón; que escuche a los niños y que esté muy presente en todo lo que haga. Diría eso: que escuche a los niños, que esté muy presente y, sobre todo, que disfrute, porque es una experiencia única que no se va a repetir y que, de verdad, te cambia y te enriquece muchísimo", finaliza.

Ignacio Alonso

Ignacio Alonso, único miembro andaluz del CEPIA (Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia), dice que participar en este consejo "ha sido una gran experiencia para mí. La estoy viviendo intensamente y me parece increíble, la verdad, ser una de las personas que representa a la infancia y la adolescencia a nivel nacional, pudiendo llevar las referencias y la voz de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país a las instituciones públicas, como el Gobierno, por ejemplo".

Alonso se reunirá este jueves con la ministra de Juventud e Infancia y luego con el presidente del Gobierno: "Es algo que se nos planteó recientemente, hace dos o tres semanas. Se ofreció a todos los miembros del CEPIA participar en el proyecto y yo fui uno de los interesados. Al ser menor de edad se nos dio preferencia. Así que recibí la noticia con mucha ilusión, muchas ganas y mucha alegría. Cuando se nos comunicó que íbamos a ir a la Moncloa con el presidente, empezamos a preparar cada una de nuestras intervenciones y las repartimos en diferentes apartados que queríamos tratar: por un lado, la participación y su nivel en nuestro país; por otro, proyectos relacionados con la lucha contra la violencia hacia menores", explica.

El estudiante dice que "para mí es un orgullo poder representar a mi comunidad autónoma a nivel nacional y llevar la voz de todos los niños, niñas y adolescentes de Andalucía. Y es algo que veo y siento como una gran responsabilidad", apunta.

Alonso explica cómo es la metodología del CEPIA: "Nosotros trabajamos de manera online. Cada año tenemos un encuentro presencial y, aunque nos gustaría vernos más, entendemos que no siempre es posible. Aun así, con los recursos que tenemos y con poder vernos al menos una vez al mes, trabajamos bastante bien. Hay mucha implicación. Por lo general, es un proyecto que nos interesa mucho. Además, el hecho de trabajar con gente de diferentes partes de España, distintos colectivos e incluso distintas culturas es algo muy bueno y muy enriquecedor", analiza.

El miembro andaluz anima a los jóvenes a participar en este tipo de instituciones: "Yo les animo a que se expresen todo lo posible, en todos los foros y espacios de escucha, que comparta sus inquietudes. Cada vez vas avanzando un poco más. Empiezas por un nivel local, donde transmites tus inquietudes, luego pasas a un nivel autonómico y, finalmente, a un nivel estatal, e incluso europeo o mundial. Así que le diría que exprese todas las inquietudes que tenga, porque así podrá ir construyendo su camino en el mundo de la participación", concluye.