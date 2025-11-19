¿Cómo se prepara Málaga en caso de terremoto, tsunami o inundación?

¿Cómo se actuaría en Málaga ante una catástrofe natural? Málaga dispone de un entramado de protocolos perfectamente definidos para anticiparse y responder a emergencias como maremotos o terremotos.

Una radiografía del “quién es quién”, de las responsabilidades y de los sistemas de aviso que se activan en cada nivel —autonómico, provincial y municipal— permite entender cómo se articula esta red de protección que busca garantizar una reacción rápida, coordinada y eficaz ante cualquier catástrofe natural.

La provincia malagueña dispone de una estructura coordinada de actuación frente a catástrofes naturales basada en tres niveles de planificación: el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía, las planes ante riesgos provinciales y un Plan de Emergencia Municipal (PEM) del Ayuntamiento.

Plan autonómico ante terremotos

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía aplica lo dispuesto en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd) y funciona mediante dos órganos especializados:

La Comisión Técnica sobre Riesgo de Maremoto , dedicada a asesorar a la Dirección del Plan sobre las consecuencias de un tsunami. Está integrada por personas expertas designadas por la Junta procedentes del IGN, IGME, Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Puertos del Estado, IECA, universidades y otras instituciones que estudian este riesgo.

, dedicada a asesorar a la Dirección del Plan sobre las consecuencias de un tsunami. Está integrada por personas expertas designadas por la Junta procedentes del IGN, IGME, Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Puertos del Estado, IECA, universidades y otras instituciones que estudian este riesgo. El Grupo Técnico de Edificación e Infraestructuras, con especialistas de Salud, Fomento, entidades locales, colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros, servicios de prevención y extinción de incendios, Instituto Andaluz de Geofísica y la Diputación Provincial afectada.

A las medidas ya previstas en el PTEAnd se suma un sistema de alerta por maremotos.

Además, los municipios en zona de riesgo —entre ellos Algarrobo, Málaga capital, Estepona, Fuengirola y Manilva— deben activar su Plan de Actuación Local (PAL) cuando exista amenaza.

Plan organizativo de la Diputación de Málaga / La Opinión

Este PAL persigue mantener un dispositivo permanente de información, previsión, alerta y actuación totalmente integrado en el plan autonómico, movilizando a ayuntamientos, diputación y bomberos con el fin de proteger a la población y reducir daños.

Planificación provincial ante seísmos

La planificación ante terremotos se coordina desde el Servicio de Protección Civil de la Diputación de Málaga, responsable de la dirección técnica y supervisión.

Según establece el Plan de Emergencia Autonómico, cuando se detecta un temblor, el Comité de Seguimiento Sísmico analiza los datos y elabora un informe que se remite a la Dirección Regional del Plan.

Las medidas de actuación en los municipios incluyen:

Activar el PAL , si existe, e informar a la Dirección del Plan autonómico.

, si existe, e informar a la Dirección del Plan autonómico. La alcaldía dirige todas las actuaciones locales.

dirige todas las actuaciones locales. Coordinar información, evacuación y acogida de la población.

Avisar a la ciudadanía mediante megafonía fija o móvil , radio y televisión local, y mensajes masivos por teléfono, móvil o fax.

, radio y televisión local, y por teléfono, móvil o fax. Difundir las características del evento, las medidas adoptadas, recomendaciones y órdenes de evacuación.

Mantener comunicación permanente entre el Centro de Coordinación Operativa Local y el CECAM-112 Andalucía.

En la dirección y apoyo actúan las consejerías integradas en el plan autonómico, la Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el gabinete de prensa y centros expertos como el Instituto Andaluz de Geofísica, el IGN y el IGME.

Plan de Emergencia Municipal

El Ayuntamiento de Málaga dispone de su propio Plan de Emergencia Municipal (PEM), que fija una estructura organizativa precisa para cualquier emergencia general en el municipio.

La dirección del plan recae en el alcalde, encargado de declarar la emergencia, establecer objetivos y solicitar activación de planes superiores. El subdirector es el concejal de Seguridad, responsable de asistir al director y coordinar los servicios.

El PEM se apoya en varios órganos: