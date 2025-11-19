EBN Banco elige Málaga para abrir su primera oficina fuera de Madrid en su nueva etapa de expansión comercial

EBN Banco, que cuenta con una trayectoria financiera de más de 30 años, ha elegido Málaga para la apertura de su primera oficina física en España al margen de su sede institucional de Madrid. Actualmente, el grupo EBN encara una "etapa de crecimiento y de implementación" de su estrategia, enfocada a banca de negocios (financiación corporativa, tesorería y mercado de capitales y financiación especializada), gestión de fondos de inversión colectiva y banca a particulares.

La sucursal de EBN en Málaga se sitúa en la plaza del Obispo número 3, en una primera planta, y estará plenamente operativa en los próximos días. Su área de influencia será toda la zona de Andalucía.

El Grupo EBN, que cuenta con más de 50.000 clientes en España, se compone de EBN Banco, la gestora de fondos de autor EBN Capital SGIIC y la sociedad EBN Titulización. La entidad ofrece depósitos a plazo fijo y comercialización de las denominadas 'clases limpias' de fondos de inversión de otras gestoras; carteras gestionadas o asesoramiento de banqueros privados; y las conocidas como hipotecas inversas.

"En Madrid y Barcelona ya estamos posicionados de forma clara a través de nuestro canal digital, así que en esta etapa de crecimiento hemos decidido que Málaga era una zona clave. La idea era abrir en el sur y Málaga te permite controlar todo lo que es la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, además de que está a una hora de Córdoba o Granada", comentan a este periódico el director de la nueva oficina, Juan Serrano, y el director de estrategia del cliente de EBN Banco, Manuel Puente.

"Auge económico de Málaga"

Los responsables de la entidad destacan el "auge económico" que está viviendo Málaga como otro de los motivos de esta elección y afirman que su intención es captar un perfil muy amplio de clientes, tanto a nivel particular (ahorradores medios) como corporativos (pequeña y mediana empresa). También han aludido al potencial que presenta Málaga en cuanto a población extranjera residente, y han destacado sus expectativas de penetración en el mercado a través de la hipoteca inversa, uno de los productos 'estrella' que trabaja EBN.

Manuel Puente y Juan Serrano, de EBN Banco, en la oficina de Málaga,que ultima su apertura. / L. O.

"Al final, lo importante es generar operaciones. EBN viene a hacer algunas cosas que hace la banca tradicional pero de una forma distinta, dinámica, dada la experiencia que tenemos en el campo corporativo. El banco está muy preparado, muy preparado para crecer en España, por eso necesita una ampliación comercial en zonas como Málaga", explican Serrano y Puente. A la oficina de Málaga le podrian seguir, en el futuro, más sucursales en otras zonas de España.

Productos

EBN Banco, que está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, es una entidad que ofrece servicios bancarios profesionales de ahorro, inversión y financiación al cliente minorista. En banca a particulares, la entidad destaca que solo comercializa fondos de "clases limpias", lo que supone un ahorro de comisiones de media del 30%.

En productos de inversión, cuenta con un "supermercado" de Fondos de inversión Clases Limpias con 160 gestoras nacionales e internacionales y más de 1.600 fondos de inversión, accesibles a partir de 50.000 euros y con cuatro tipos de perfiles (conservadora, moderada, dinámica y agresiva).

En productos de ahorro, dispone de depósitos a plazo fijo con tipos de interés "de los más competitivos del mercado" y una "amplia gama de plazos" que van de los tres a los 42 meses. También se trabaja con Letras del Tesoro y con depósitos combinados.

En cuanto a la hipoteca inversa, EBN Banco ofrece a los propietarios de una vivienda con más de 65 años obtener liquidez inmediata manteniendo el 100% de la propiedad de la vivienda, sin pagar intereses ni amortizaciones durante toda la vida del préstamo hasta su liquidación. La entidad explica que el propietario podrá permanecer siempre en su vivienda y que se realizará un único pago con un valor máximo del 39% de la tasación de la vivienda.