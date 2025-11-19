Economía
La economía andaluza crecerá un 3,2% en 2025 y un 2,3% en 2026, según BBVA
Prevén que el turismo será el motor del crecimiento, junto a la solidez del empleo
la opinión
El servicio de estudios de BBVA prevé que la economía andaluza crezca este año un 3,2 %, por encima del avance previsto para España (3 %), con el turismo como "motor" y apoyada también en la solidez del empleo, con la creación de unos 180.000 puestos de trabajo entre 2024 y 2025 y una bajada de la tasa de paro al 15% de la población activa.
Para 2026, BBVA Research prevé una moderación del crecimiento hasta el 2,3 %. Con estas proyecciones, a final de 2026 el nivel de PIB podría situarse doce puntos por encima de 2019, y la tasa de paro reducirse a una media del 15% en 2025 y del 14 % en 2026. El estudio 'Situación Andalucía. Segundo semestre de 2025' ha sido presentado este martes por el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, junto al director territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez.
Según el informe de BBVA Research, la economía andaluza mantiene un avance "sólido", claramente por encima del promedio de la eurozona. Para los próximos trimestres, la menor inflación, la mejora de las rentas salariales, la caída de los tipos de interés, el buen comportamiento del empleo en la construcción, la inversión apoyada por fondos europeos, el aumento del gasto en defensa y unos presupuestos autonómicos que apoyarán el avance de la demanda interna podrían seguir impulsando el crecimiento, según estas previsiones.
Riesgos para la economía
Entre los riesgos, destacan la incertidumbre de política económica y arancelaria, así como posibles efectos de la apreciación del euro sobre la competitividad exterior. A esto se añaden la falta de recuperación de la industria, el cuello de botella que supone la falta de vivienda a precio asequible en ciertas ciudades, la escasez de mano de obra en algunas profesiones como la construcción y algunos servicios o el bajo crecimiento de la productividad.
El informe señala que el dinamismo del sector público, las actividades profesionales y el comercio está compensando la moderación del empleo agrícola e industrial.
Según el BBVA Research, la economía andaluza muestra una mayor capacidad de crecimiento del sector servicios, apoyada en el avance de la inmigración y los aumentos de la productividad por hora trabajada y señala que el peso del turismo y las actividades empresariales vinculadas a la digitalización y la energía están impulsando la inversión y el empleo de mayor valor añadido.
La ejecución de los fondos europeos podría acelerarse hasta completar el 100% de las inversiones financiadas con transferencias antes de agosto de 2026 en el escenario más favorable, lo que, según este informe, impulsaría el crecimiento a medio plazo y contribuiría a una mejora estructural de la productividad y el empleo en la región.
