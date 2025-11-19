¿Qué es la EPOC? La enfermedad pulmonar silenciosa que afecta a uno de cada diez malagueños

A pesar de ser la cuarta causa de muerte en España, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) continúa siendo una gran desconocida, incluso para muchos de quienes la padecen. Se estima que afecta a una de cada diez personas, pero los expertos advierten de que se trata de una patología “muy infradiagnosticada”, sobre todo en mujeres, lo que dificulta su detección precoz y abordaje.

“Hay un 73% de infradiagnóstico, es decir, que casi tres de cada cuatro pacientes con EPOC no están diagnosticados”, ha señalado Francisco Carrión, neumólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) responsable de la consulta monográfica de EPOC. “En España hay más de 2 millones de pacientes que no están diagnosticados y no reciben ninguna intervención terapéutica”, ha añadido el especialista, que ha puntualizado que es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar a través de una “prueba de soplar”, conocida como espirometría.

Por ello, con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se celebra este 19 de noviembre, el Hospital Clínico ha reunido a profesionales, pacientes y asociaciones para dar a conocer esta enfermedad respiratoria, concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y resolver dudas. En la provincia, se calcula que más de 20.000 malagueños la padecen y más de 3 millones de personas mayores de 40 años en toda España.

Síntomas

“La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios que hace que los bronquios estén más estrechos”, ha explicado el doctor Carrión, que ha destacado que el causante fundamental de esta patología es la exposición al humo del tabaco, tanto en fumadores activos como pasivos. El principal síntoma, que es también el que más invalida y limita a los pacientes, es el ahogo al realizar esfuerzos.

“Es una enfermedad crónica e irreversible, pero es una enfermedad que sí tiene posibilidad de tratamiento”, ha continuado el especialista, que ha aclarado que el objetivo no es curar la enfermedad, sino controlarla. “Mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y reducir las agudizaciones”, ha subrayado. “Muchos pacientes con EPOC, incluso en estadios avanzados, pueden tener una calidad de vida razonablemente buena”.

El Hospital Clínico celebra el Día Mundial de la EPOC / L.O.

Tratamiento

En cuanto a su abordaje, existen fármacos inhalados que pueden combinarse para una doble o triple terapia. Sin embargo, el doctor José Luis Velasco, jefe de servicio de Neumología del Hospital Clínico, ha avanzado que próximamente podría estar disponible el primer tratamiento biológico para la EPOC.

“Serían buenas noticias porque estos pacientes tienen necesidades no cubiertas con los tratamientos actuales”, ha remarcado el doctor Velasco, que ha señalado que el propio Hospital, en colaboración Ibima Plataforma Bionand, se encuentra inmerso en ocho ensayos clínicos, tanto en fase dos como fase tres, de nuevos tratamientos biológicos para pacientes con EPOC, que permitirán personalizarlos a cada persona.

Rehabilitación, factor clave

Otro factor clave en el abordaje de esta enfermedad respiratoria es la rehabilitación. Según Adela Gómez, responsable del servicio de rehabilitación del Hospital Clínico, “la rehabilitación respiratoria se puede considerar como el fármaco estrella o clave para mejorar la disnea —dificultad respiratoria o falta de aire— y la tolerancia al ejercicio”.

La profesional ha explicado que el propio centro hospitalario ofrece un programa de rehabilitación respiratoria donde se enseña a los pacientes a convivir con la EPOC, a través del ejercicio físico y la educación terapéutica.

Diagnóstico precoz

En las sesiones, se trabaja la mejora de la dinámica ventilatoria con ejercicios respiratorios. También se realizan ejercicios de fortalecimiento de la caja torácica, lo que ayuda a disminuir la dificultad respiratoria. “Se va a hacer entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. El paciente, al final, consigue más tolerancia al ejercicio y puede realizar sus actividades de la vida diaria con mayor tolerancia y mejora su calidad de vida”, ha remarcado la profesional.

La Asociación de Enfermos Respiratorios de Málaga (ALERMA) ofrece también actividades de fisioterapia respiratoria una vez por semana de manera gratuita para los pacientes con EPOC. “Los objetivos son informar y formar a los pacientes respiratorios para mejorar su calidad de vida”, ha resaltado su presidenta, Marivi Palomares.

Por su parte, la doctora Nuria Avisbal, neumóloga de otra consulta monográfica de EPOC del Hospital Clínico, ha hecho hincapié en la importancia de conseguir un diagnóstico precoz. “Si la atajamos muy a tiempo, vamos a impedir que la enfermedad se desarrolle o progrese más rápidamente”, ha indicado la especialista, que ha recordado que esta patología, generalmente, aparece a partir de los 40 y 45 años y que el perfil suele ser de paciente fumador que cada vez tiene más dificultad respiratoria.