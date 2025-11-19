Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes de la Universidad de Málaga captan a una treintena de cabras pastando por la ampliación

La curiosa estampa ha sido grabada por la usuaria de TikTok, cuya publicación supera ya las 86.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios

Un rebaño de cabras en la ampliación de la Universidad de Málaga.

Un rebaño de cabras en la ampliación de la Universidad de Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Los estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) se han encontrado este martes con una escena tan inesperada como divertida. Un rebaño de más de una veintena de cabras cruzando una de las carreteras de la ampliación.

La curiosa estampa ha sido grabada por la usuaria de TikTok _lauris_20, cuya publicación se ha convertido rápidamente en viral: supera ya las 86.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos estudiantes bromean con que se trata de los “de primero de carrera llegando con ilusión” o incluso “estudiantes de intercambio”

Otros recordaron que, antes de la construcción de nuevas zonas universitarias y residenciales, estas escenas eran habituales: “Aún me acuerdo del cabrero que siempre pasaba por Soliva, mi barrio”, comenta una usuaria.

Zonas verdes

Pero no todo han sido chistes. También hay quienes han aprovechado para criticar la falta de zonas verdes y la reducción de espacios naturales en el entorno de la Universidad de Málaga debido a la expansión urbanística.

Noticias relacionadas y más

 “Su camino de toda la vida, pero como lo estamos todo edificando pues ea, tendrán que pasar por asfalto y aceras, en vez de cañadas y veredas”, lamentaba otra usuaria, recordando cómo el crecimiento de la ciudad obliga a la fauna local a adaptarse a nuevos recorridos.

