Sucesos
Un hombre herido de bala en el aparcamiento de autocaravanas del Martín Carpena
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que la víctima, un español, ha resultado herido en una pierna
La Policía Nacional investiga un incidente con arma de fuego en el que un hombre ha resultado herido en Málaga. Según fuentes cercanas al caso, la víctima ha sido localizada herida en una pierna en el entorno del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en la zona oste de la capital malagueña. El herido, de nacionalidad española, no corre peligro.
El suceso se ha conocido sobre las 16.00 horas, cuando Emergencias 112 ha recibido dos llamadas que informaban de la presencia de una persona herida de bala en una pierna en la zona de aparcamientos del recinto deportivo en la que habitualmente estacionan numerosas autocaravanas, entre las calles Lexicógrafa María Moliner y Periodista Paco Rengel. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, confirmando estos últimos que la víctima presentaba herida por arma de fuego y lo han trasladado a un centro hospitalario. Su pronóstico es reservado y no se teme por su vida.
De la investigación se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos