Sucesos
Incendio de una vivienda en Málaga: un hombre de 38 años sufre quemaduras en La Luz
Otro incendio en la noche del martes dejó una joven herida en Rincón de la Victoria
Un hombre de 38 años ha resultado herido con quemaduras en el incendio de una vivienda en Málaga capital registrado durante la madrugada de este miércoles, 19 de noviembre. El herido tuvo que ser trasladado al hospital, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
La llamada de alerta se produjo alrededor de la 01.30 horas, cuando varios vecinos alertaron de un incendio declarado en la terraza de un piso situado en la calle Joselito, en la barriada de La Luz. De inmediato, el 112 activó a los Bomberos de Málaga, a los servicios sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local y Nacional.
Los equipos sanitarios atendieron en el lugar al hombre de 38 años, que presentaba quemaduras de diversa consideración, y procedieron a su traslado al Hospital Clínico Universitario de Málaga para una evaluación más completa.
Incendio en Rincón de la Victoria
Poco antes, sobre las 22.10 horas de este martes, el 112 recibió otro aviso por un incendio en una vivienda de la localidad de Rincón de la Victoria, donde el alertante informaba de que se había incendiado una olla en un inmueble de la calle Zuloaga.
Acto seguido se activó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Guardia Civil. Los sanitarios evacuaron a una joven de 20 años al Hospital Regional de Málaga.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos