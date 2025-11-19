Incendio de una vivienda en Málaga: un hombre de 38 años sufre quemaduras en La Luz

Un hombre de 38 años ha resultado herido con quemaduras en el incendio de una vivienda en Málaga capital registrado durante la madrugada de este miércoles, 19 de noviembre. El herido tuvo que ser trasladado al hospital, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La llamada de alerta se produjo alrededor de la 01.30 horas, cuando varios vecinos alertaron de un incendio declarado en la terraza de un piso situado en la calle Joselito, en la barriada de La Luz. De inmediato, el 112 activó a los Bomberos de Málaga, a los servicios sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local y Nacional.

Los equipos sanitarios atendieron en el lugar al hombre de 38 años, que presentaba quemaduras de diversa consideración, y procedieron a su traslado al Hospital Clínico Universitario de Málaga para una evaluación más completa.

Incendio en Rincón de la Victoria

Poco antes, sobre las 22.10 horas de este martes, el 112 recibió otro aviso por un incendio en una vivienda de la localidad de Rincón de la Victoria, donde el alertante informaba de que se había incendiado una olla en un inmueble de la calle Zuloaga.

Acto seguido se activó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Guardia Civil. Los sanitarios evacuaron a una joven de 20 años al Hospital Regional de Málaga.